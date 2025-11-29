المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد 120 دقيقة.. الاتحاد السكندري يودع كأس مصر أمام كهرباء الإسماعيلية

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:45 م 29/11/2025
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

أطاح كهرباء الإسماعيلية بنظيره الاتحاد السكندري من بطولة كأس مصر بعد الفوز بنتيجة 1-0، مساء اليوم السبت.

وأقيمت مباراة الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية على استاد الإسكندرية في إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

ولم يستطع الفريقان من تسجيل الأهداف في طوال أحداث الـ90 دقيقة، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ولجأ الاتحاد وكهرباء الإسماعيلية إلى الأشواط الإضافية لحسم المتأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر.

وفي الشوط الإضافي الأول، نجح كهرباء الإسماعيلية أن يسجل هدف التقدم عن طريق رأسية محمد شيكا في الدقيقة 95.

وحافظ كهرباء الإسماعيلية على تقدمه بنتيجة 1-0 حتى نهاية المباراة التي امتدت لـ120 دقيقة، ليتأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر على حساب الاتحاد السكندري.

ولحق كهرباء الإسماعيلية بركب المتأهلين إلى دور الـ16 بكأس مصر حتى الآن بعد صعود سموحة والبنك الأهلي وبتروجيت.

وفشل الاتحاد السكندري في تخطي دور الـ32 ببطولة كأس مصر للموسم الثالث على التوالي.

للتعرف على نتائج دور الـ32 من كأس مصر اضغط هنا

كأس مصر الاتحاد السكندري كهرباء الإسماعيلية المتأهلون إلى دور الـ16 من كأس مصر

