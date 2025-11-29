أطاح كهرباء الإسماعيلية بنظيره الاتحاد السكندري من بطولة كأس مصر بعد الفوز بنتيجة 1-0، مساء اليوم السبت.

وأقيمت مباراة الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية على استاد الإسكندرية في إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

ولم يستطع الفريقان من تسجيل الأهداف في طوال أحداث الـ90 دقيقة، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ولجأ الاتحاد وكهرباء الإسماعيلية إلى الأشواط الإضافية لحسم المتأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر.

وفي الشوط الإضافي الأول، نجح كهرباء الإسماعيلية أن يسجل هدف التقدم عن طريق رأسية محمد شيكا في الدقيقة 95.

وحافظ كهرباء الإسماعيلية على تقدمه بنتيجة 1-0 حتى نهاية المباراة التي امتدت لـ120 دقيقة، ليتأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر على حساب الاتحاد السكندري.

ولحق كهرباء الإسماعيلية بركب المتأهلين إلى دور الـ16 بكأس مصر حتى الآن بعد صعود سموحة والبنك الأهلي وبتروجيت.

وفشل الاتحاد السكندري في تخطي دور الـ32 ببطولة كأس مصر للموسم الثالث على التوالي.

