طريق بيراميدز.. الجونة يعبر بترول أسيوط في كأس مصر

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:47 م 04/12/2025
الجونة

الجونة

فاز الجونة بنتيجة 2-1 أمام بترول أسيوط، خلال المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم في كأس مصر.

وأقيمت مباراة الجونة وبترول أسيوط، على ستاد خالد بشارة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وافتتح أحمد عبد الرسول التسجيل للجونة في الدقيقة 56، بعدما استغل خطأ مدافع بترول أسيوط داخل منطقة الجزاء.

وأضاف محمد النحاس الهدف الثاني للجونة في الدقيقة 67، بعدما استقبل كرة عرضية من جهة اليمين مرت من مدافع بترول أسيوط داخل منطقة الجزاء، ليستقبلها ويضع الكرة بطريقة رائعة.

بينما جاء هدف بترول أسيوط في الدقيقة 80 من زمن المباراة.

وتجنب الجونة مفاجآت كأس مصر، بالفوز على بترول أسيوط والتأهل إلى دور الـ16.

وينتظر فريق الجونة الفائز من مواجهة دور الـ 32 التي ستجمع فريقي بيراميدز ومسار.

وأصبح الجونة تاسع المتأهلين في بطولة كأس مصر، حيث تأهل كل من، سموحة، وكهرباء الإسماعيلية، والبنك الأهلي، وبتروجيت، وفاركو، وطلائع الجيش، وإنبي، وحرس الحدود.

كأس مصر بترول أسيوط الجونة

