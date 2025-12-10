المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأهلي والزمالك في طريقين مختلفين.. اتحاد الكرة يعلن رسميًا مواعيد مباريات كأس مصر

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:26 م 10/12/2025
لقطة من مباراة الأهلي والزمالك

صورة من مباراة الأهلي والزمالك

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، مواعيد مباريات مباريات دور الـ16 وباقي مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر 2025-26.

وأسفرت قرعة دور الـ32 من منافسات كأس مصر، التي أقيمت في مقر اتحاد الكرة منتصف الشهر الماضي، عن وجود الأهلي والزمالك في طريقين مختلفين.

وضع اتحاد الكرة الأهلي بطل الدوري المصري على رأس طريق، والزمالك المتوج بالنسخة الماضية من كأس مصر في الجانب الآخر، وبذلك لن يلتقي الفريقان إلا في المباراة النهائية حال بلغوها.

مباريات دور الـ16 جاءت كالتالي:

حرس الحدود × سموحة.. يوم السبت 27 ديسمبر.. الثانية والنصف ظهرًا.

البنك الأهلي × إنبي.. يوم الأحد 28 ديسمبر.. الثانية والنصف ظهرًا.

طلائع الجيش × كهرباء الإسماعيلية.. السبت 27 ديسمبر.. الخامسة مساءً.

مباريات دور الـ32:

الأهلي × المصرية للاتصالات (وي).. السبت 27 ديسمبر.. الخامسة مساءً.. على استاد السلام.

مودرن سبورت × القناة.. السبت 27 ديسمبر.. الثانية والنصف مساءً.. على استاد بتروسبورت.

بيراميدز× مسار.. الإثنين 22 ديسمبر.. الخامسة مساءً.. على استاد بتروسبورت.

الزمالك × بلدية المحلة.. السبت 27 ديسمبر.. الثانية والنصف ظهرًا.. على استاد المقاولون العرب.

سيراميكا كليوباترا × أبو قير للأسمدة.. الثلاثاء 23 ديسمبر.. الثانية والنصف ظهرًا.. على استاد المقاولون العرب.

زد × ألو إيجبت.. الجمعة 26 ديسمبر.. الثانية والنصف ظهرًا.. على استاد السلام.

