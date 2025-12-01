طلب نادي الزمالك تأجيل مباراته مع بلدية المحلة في بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع بلدية المحلة مساء يوم 27 ديسمبر الجاري، ضمن مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، وذلك على ملعب المقاولون العرب.

وأشار عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، إلى أن إدارة الكرة أرسلت خطابًا عاجلًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات القليلة الماضية لطلب تأجيل مباراة بلدية المحلة.

وأضاف أن مدير الكرة في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي أن اتحاد الكرة وافق على تأجيل المباراة وأخطر الزمالك رسميًا بإقامة المباراة في الثانية والنصف عصر يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر الجاري على استاد المقاولون العرب.

وأوضح المركز الإعلامي للزمالك إلى أن ذلك الطلب جاء بسبب ارتباط الفريق بخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 25 ديسمبر الجاري في كأس عاصمة مصر.

مواعيد مباريات دور الـ32 بعد تعديل مواجهة الزمالك والبلدية:

الأهلي × المصرية للاتصالات (وي).. السبت 27 ديسمبر.. الخامسة مساءً.. على استاد السلام.

مودرن سبورت × القناة.. السبت 27 ديسمبر.. الثانية والنصف مساءً.. على استاد بتروسبورت.

بيراميدز× مسار.. الإثنين 22 ديسمبر.. الخامسة مساءً.. على استاد بتروسبورت.

الزمالك × بلدية المحلة.. الأحد 28 ديسمبر.. الثانية والنصف ظهرًا.. على استاد المقاولون العرب.

سيراميكا كليوباترا × أبو قير للأسمدة.. الثلاثاء 23 ديسمبر.. الثانية والنصف ظهرًا.. على استاد المقاولون العرب.

زد × ألو إيجبت.. الجمعة 26 ديسمبر.. الثانية والنصف ظهرًا.. على استاد السلام.