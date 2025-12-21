أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، القائمة التي ستخوض مباراة نظيره فريق مسار، ضمن منافسات بطولة كأس مصر، للموسم الحالي 2025-26.

ويستضيف بيراميدز نظيره فريق مسار، في تمام الخامسة من مساء غد الإثنين على استاد بتروسبورت، لحساب مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

قائمة بيراميدز

وتضم قائمة بيراميدز منقوصة من الدوليين، 19 لاعبًا استعدادًا لخوض مباراة مسار، والتي تأتي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد - زياد هيثم.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما.

ويفقد بيراميدز خدمات لاعبيه الدوليين، المشاركين مع منتخباتهم الأفريقية، خلال منافسات بطولة كأس الأمم 2025، المقامة في المغرب، والتي انطلقت مساء اليوم الأحد وحتى 18 يناير 2026.

ويجلس وليد الشيبي على دكة بدلاء منتخب المغرب، الذي يواجه نظيره منتخب جزر القمر، في المباراة الافتتاحية لبطولة أمم أفريقيا، حيث تجري المباراة الآن على ملعب الأمير مولاي عبدالله.