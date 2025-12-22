المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

- -
22:00
زيمبابوي

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية
مالي

مالي

0 0
16:00
زامبيا

زامبيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
18:00
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

- -
20:15
أهلي جدة

أهلي جدة

كأس مصر
بيراميدز

بيراميدز

- -
17:00
مسار

مسار

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

الكرتي أساسيا.. تشكيل بيراميدز لمواجهة مسار في كأس مصر

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

04:13 م 22/12/2025 تعديل في 04:38 م
بيراميدز

نادي بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الأساسي لخوض مباراة نظيره فريق مسار، ضمن منافسات بطولة كأس مصر، للموسم الحالي 2025-26.

ويستضيف بيراميدز نظيره فريق مسار، في تمام الخامسة من مساء اليوم الإثنين على استاد بتروسبورت، لحساب مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

تشكيل بيراميدز

تشكيل بيراميدز ضد مسار، يشهد عودة المغربي وليد الكرتي، إلى جانب عناصر القوام الأساسي، في ظل خوض منافسات بطولة كأس الرابطة بفريق الشباب.

ويأتي تشكيل بيراميدز لمواجهة مسار، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: طارق علاء - محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ.

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - إيفرتون داسيلفا.

خط الهجوم: مصطفى زيكو.

بينما يجلس على دكة البدلاء:

زياد هيثم - علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - دودو الجباس - يوسف أوباما.

ويفقد بيراميدز خدمات لاعبيه الدوليين، المشاركين مع منتخباتهم الأفريقية، خلال منافسات بطولة كأس الأمم 2025، المقامة في المغرب.

مباراة بيراميدز القادمة
كأس مصر بيراميدز مسار مباراة بيراميدز ومسار

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

ما قبل المباراة
بيراميدز

بيراميدز

- -
مسار

مسار

2

بدلاء بيراميدز: زياد هيثم - علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - دودو الجباس - يوسف أوباما.

تفاصيل المباراة
مباشر
مالي

مالي

0 0
زامبيا

زامبيا

49

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
