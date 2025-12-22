أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الأساسي لخوض مباراة نظيره فريق مسار، ضمن منافسات بطولة كأس مصر، للموسم الحالي 2025-26.

ويستضيف بيراميدز نظيره فريق مسار، في تمام الخامسة من مساء اليوم الإثنين على استاد بتروسبورت، لحساب مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

تشكيل بيراميدز

تشكيل بيراميدز ضد مسار، يشهد عودة المغربي وليد الكرتي، إلى جانب عناصر القوام الأساسي، في ظل خوض منافسات بطولة كأس الرابطة بفريق الشباب.

ويأتي تشكيل بيراميدز لمواجهة مسار، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: طارق علاء - محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ.

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - إيفرتون داسيلفا.

خط الهجوم: مصطفى زيكو.

بينما يجلس على دكة البدلاء:

زياد هيثم - علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - دودو الجباس - يوسف أوباما.

ويفقد بيراميدز خدمات لاعبيه الدوليين، المشاركين مع منتخباتهم الأفريقية، خلال منافسات بطولة كأس الأمم 2025، المقامة في المغرب.