نجح النادي المصري البورسعيدي في اجتياز عقبة دكرنس في منافسات كأس مصر، بفضل حصوله على 3 ركلات جزاء.

والتقى الفريقان، عصر اليوم الإثنين على ملعب السويس الجديد ضمن مباريات دور الـ32 من منافسات كأس مصر 2025-2026.

المصري يتجنب مفاجآت كأس مصر

وجد المصري صعوبة في الفوز (4-2) على دكرنس، إذ قدم فريق الدرجة الثالثة أداءً جيدًا جدًا، سواء في الشوط الأول أو الثاني.

وتقدم فريق المدرب الجزائري نبيل الكوكي بهدف أول من ركلة جزاء في الدقيقة 17، نفذها اللاعب كريم بامبو بنجاح، ثم سرعان ما تعادل دكرنس بهدف من توقيع مصطفى صفوت، بعد 6 دقائق فقط.

وعاد المصري إلى التقدم مجددًا بهدف منذر طمين في الدقيقة 37، حيث انتهى الشوط الأول (2-1) لصالح الفريق البورسعيدي.

وفي النصف الثاني من المباراة، تحصل المصري على ركلتي جزاء إضافيتين في الدقيقتين 49 و68، ترجمها عمر الساعي وكريم بامبو إلى هدفين، على الترتيب، فيما أحرز دكرنس هدفه الثاني عن طريق محمد مرسي في الدقيقة 61.

وتأهل المصري إلى دور الـ16 بكأس مصر، فيما ينتظر الفائز بين زد وألو إيجيبت.

