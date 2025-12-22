المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أنقذته 3 ركلات جزاء.. المصري ينجو من مفاجآت كأس مصر أمام دكرنس

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

04:52 م 22/12/2025
المصري

من مباراة المصري ودكرنس في كأس مصر

نجح النادي المصري البورسعيدي في اجتياز عقبة دكرنس في منافسات كأس مصر، بفضل حصوله على 3 ركلات جزاء.

والتقى الفريقان، عصر اليوم الإثنين على ملعب السويس الجديد ضمن مباريات دور الـ32 من منافسات كأس مصر 2025-2026.

المصري يتجنب مفاجآت كأس مصر

وجد المصري صعوبة في الفوز (4-2) على دكرنس، إذ قدم فريق الدرجة الثالثة أداءً جيدًا جدًا، سواء في الشوط الأول أو الثاني.

وتقدم فريق المدرب الجزائري نبيل الكوكي بهدف أول من ركلة جزاء في الدقيقة 17، نفذها اللاعب كريم بامبو بنجاح، ثم سرعان ما تعادل دكرنس بهدف من توقيع مصطفى صفوت، بعد 6 دقائق فقط.

وعاد المصري إلى التقدم مجددًا بهدف منذر طمين في الدقيقة 37، حيث انتهى الشوط الأول (2-1) لصالح الفريق البورسعيدي.

وفي النصف الثاني من المباراة، تحصل المصري على ركلتي جزاء إضافيتين في الدقيقتين 49 و68، ترجمها عمر الساعي وكريم بامبو إلى هدفين، على الترتيب، فيما أحرز دكرنس هدفه الثاني عن طريق محمد مرسي في الدقيقة 61.

وتأهل المصري إلى دور الـ16 بكأس مصر، فيما ينتظر الفائز بين زد وألو إيجيبت.

