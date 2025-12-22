تأهل فريق بيراميدز إلى الدور المقبل في بطولة كأس مصر، عقب الانتصار على حساب نظيره فريق مسار، في مواجهة انتهت منذ لحظات.

مباراة بيراميدز ضد مسار، انتهت بنتيجة (1-0)، لحساب منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، التي أقيمت على ملعب بتروسبورت، مساء اليوم الإثنين.

تأهل بيراميدز

أحمد زيكو سجل هدف بيراميدز الأول في شباك مسار، بالدقيقة 61 من عمر المباراة.

وحصل بيراميدز على ركلة جزاء، بعد إبعاد للكرة بلمسة يد من جانب مدافع مسار، والتي سجلها عبد الرحمن مجدي، مسجلًا الهدف الثاني بالدقيقة 88.

مصطفى زيكو بقص شريط الأهداف ويسجل الهدف الأول لـ بيراميدز أمام أف سي مسار في كأس مصر ⚽️ pic.twitter.com/vEyLE5Rh3w — ON Sport (@ONTimeSports) December 22, 2025

ويلتقي بيراميدز مع الجونة، في الدور ثمن النهائي من كأس مصر، بعدما كان قد فاز الأخير على بترول أسيوط (2-1) في مواجهة دور الـ32.

ويقع بيراميدز في طريق الأهلي، حيث إن الفريقين حال تأهلهما إلى الدور نصف النهائي، سيلعبان معًا لتحديد المتأهل وقتها للمباراة النهائية من كأس مصر.