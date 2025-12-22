المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
طريق الأهلي.. بيراميدز يهزم مسار ويتأهل لثمن نهائي كأس مصر

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:01 م 22/12/2025
بيراميدز

فريق بيراميدز

تأهل فريق بيراميدز إلى الدور المقبل في بطولة كأس مصر، عقب الانتصار على حساب نظيره فريق مسار، في مواجهة انتهت منذ لحظات.

مباراة بيراميدز ضد مسار، انتهت بنتيجة (1-0)، لحساب منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، التي أقيمت على ملعب بتروسبورت، مساء اليوم الإثنين.

تأهل بيراميدز

أحمد زيكو سجل هدف بيراميدز الأول في شباك مسار، بالدقيقة 61 من عمر المباراة.

وحصل بيراميدز على ركلة جزاء، بعد إبعاد للكرة بلمسة يد من جانب مدافع مسار، والتي سجلها عبد الرحمن مجدي، مسجلًا الهدف الثاني بالدقيقة 88.

ويلتقي بيراميدز مع الجونة، في الدور ثمن النهائي من كأس مصر، بعدما كان قد فاز الأخير على بترول أسيوط (2-1) في مواجهة دور الـ32.

ويقع بيراميدز في طريق الأهلي، حيث إن الفريقين حال تأهلهما إلى الدور نصف النهائي، سيلعبان معًا لتحديد المتأهل وقتها للمباراة النهائية من كأس مصر.

بيراميدز
بيراميدز
أخبار إحصائيات
كأس مصر بيراميدز مسار مباراة بيراميدز ومسار

