تأهل سيراميكا كليوباترا إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على أبو قير للأسمدة بنتيجة 2-0، مساء اليوم الثلاثاء.

وأقيمت مباراة سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر لموسم "2025-2026".

طالع نتائج كأس مصر من هنا

دخل سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيلة مكونة من: "محمد بسام - كريم الدبيس - جاستس آرثر - رجب نبيل -محمد عادل - أحمد بلحاج - محمد رضا - محمد صادق - كريم وليد- صديق إيجولا - مروان عثمان".

ولم يسجل سيراميكا كليوباترا وأبو قير للأسمدة خلال الـ90 دقيقة أي أهداف، ليلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية

وسجل أيمن موكا يسجل هدف التقدم لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 108.

وجاء الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 112 عن طريق صديق أوجولا.

وانتهت أحداث المباراة بوقتها الأصلي والإضافي (120 دقيقة) بفوز سيراميكا كليوباترا على أبو قير للأسمدة بنتيجة 2-0، ليتأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي سيراميكا كليوباترا مع الفائز من لقاء مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة في دور الـ16 بكأس مصر.