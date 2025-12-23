المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

0 0
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

- -
22:00
أوغندا

أوغندا

كأس رابطة الأندية
غزل المحلة

غزل المحلة

1 0
17:00
الأهلي

الأهلي

كأس الأمم الأفريقية
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30
بنين

بنين

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
20:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

6 4
14:30
وادي دجلة

وادي دجلة

ينتظر الزمالك أو بلدية المحلة.. سيراميكا كليوباترا يتأهل لدور الـ16 بكأس مصر

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:12 م 23/12/2025
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

تأهل سيراميكا كليوباترا إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على أبو قير للأسمدة بنتيجة 2-0، مساء اليوم الثلاثاء.

وأقيمت مباراة سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر لموسم "2025-2026".

طالع نتائج كأس مصر من هنا

دخل سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيلة مكونة من: "محمد بسام - كريم الدبيس - جاستس آرثر - رجب نبيل -محمد عادل - أحمد بلحاج - محمد رضا - محمد صادق - كريم وليد- صديق إيجولا - مروان عثمان".

ولم يسجل سيراميكا كليوباترا وأبو قير للأسمدة خلال الـ90 دقيقة أي أهداف، ليلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية

وسجل أيمن موكا يسجل هدف التقدم لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 108.

وجاء الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 112 عن طريق صديق أوجولا.

وانتهت أحداث المباراة بوقتها الأصلي والإضافي (120 دقيقة) بفوز سيراميكا كليوباترا على أبو قير للأسمدة بنتيجة 2-0، ليتأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي سيراميكا كليوباترا مع الفائز من لقاء مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة في دور الـ16 بكأس مصر.

كأس مصر سيراميكا كليوباترا صديق إيجولا مباريات كأس مصر أبو قير للأسمدة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

مباشر
السنغال

السنغال

0 0
بوتسوانا

بوتسوانا

19

خطيرة لمنتخب السنغال بعد تسديدة من نيكولاس جاكسون داخل منطقة الجزاء وانقاذ من الحارس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
