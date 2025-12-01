المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"جاهزية طاهر ومرعي".. يلا كورة يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباراة الكأس

رمضان حسن

كتب - رمضان حسن

06:27 م 24/12/2025
فريق الأهلي

فريق الأهلي

اتضح موقف المصابين داخل النادي الأهلي، قبل مواجهة الفريق المرتقبة أمام المصرية للاتصالات، والتي ستجري ضمن منافسات بطولة كأس مصر لموسم 2025/2026.

ويضرب النادي الأهلي موعدًا مع المصرية للاتصالات، ضمن منافسات دور الـ32 من مواجهات بطولة كأس مصر، ويقام اللقاء يوم السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

موقف المصابين في الأهلي

أكد مصدر عبر "يلا كورة" جاهزية طاهر محمد طاهر للمشاركة رفقة الأهلي أمام المصرية للاتصالات، في بطولة كأس مصر، موضحًا أن حالة باقي اللاعبين في تحسن تمهيدًا للظهور في الفترة المقبلة.

قال مصدر في تصريحات عبر "يلا كورة": "طاهر محمد طاهر جاهز للمباراة بعد أن كان يشعر بآلام بسيطة في الركبة لكن حالته تحسنت في الوقت الراهن".

وأضاف المصدر ذاته: "محمد مجدي أفشة يؤدي المرحلة الأخيرة من التأهيل، ومن الصعب جدًا لحاقه بالمباراة أمام المصرية للاتصالات، وحالة كريم فؤاد تتحسن ويخضع اللاعب لجلسات في الوقت الراهن وأمامه ما يقرب من 8 أسابيع".

وكشف المصدر عن جاهزية ياسين مرعي لاعب الفريق للمشاركة مع الأهلي أمام المصرية للاتصالات، وفقًا لرؤية المدير الفني، قائلًا: "ياسين مرعي جاهز لمباراة الفريق القادمة".

وأتم المصدر: "الأهلي يتابع مع طبيب المنتخب المغربي حالة أشرف بنشرقي، وقد يصل القاهرة غدًا لاستكمال علاجه وقد يظهر في مران الفريق بملعب مدينة نصر".

 

مباراة المصرية للاتصالات القادمة
