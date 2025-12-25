مران الأهلي.. محاضرة توروب.. وتجهيز كريم فؤاد وعبدالقادر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، على ملعب النادي بمدينة نصر؛ استعدادًا لمباراة المصرية للاتصالات.

وتقام مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر المقرر لها مساء يوم السبت المقبل.

وعقد الدنماركي ييس توروب، محاضرة مع اللاعبين خلال المران للحديث عن الجوانب الفنية الخاصة بمباراة المصرية للاتصالات.

وشهد مران الأهلي على جزء بدني ثم تقسيمة بالكرة، حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية الخاصة بمباراة الاتصالات.

وفي سياق متصل، واصل كريم فؤاد وأحمد عبدالقادر تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بهما لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

