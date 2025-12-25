يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة في بطولة كأس مصر، وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

وأسفرت قرعة دور الـ32 عن مواجهة الزمالك لنظيره بلدية المحلة، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لمواصلة مشواره نحو الحفاظ على اللقب الذي توج به في النسخة الماضية.

وكان الزمالك قد حصد لقب كأس مصر الأخير بعد فوزه على بيراميدز في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

ويأتي هذا اللقاء بعد خسارة الزمالك أمام سموحة بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية.

موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة

تُقام مباراة الزمالك وبلدية المحلة مساء الخميس 4 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، في مواجهة يطمح خلالها الزمالك لتأكيد جاهزيته ومواصلة الدفاع عن لقبه.

ومن المقرر أن يلتقي سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 مع الفائز من مواجهة الزمالك وبلدية المحلة.

وكان سيراميكا كليوباترا قد حجز مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه على أبو قير للأسمدة بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ32.

