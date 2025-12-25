المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الخسارة أمام سموحة في كأس الرابطة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:09 م 25/12/2025
الزمالك

الزمالك يستعد لمواجهة بلدية المحلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة في بطولة كأس مصر، وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

وأسفرت قرعة دور الـ32 عن مواجهة الزمالك لنظيره بلدية المحلة، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لمواصلة مشواره نحو الحفاظ على اللقب الذي توج به في النسخة الماضية.

وكان الزمالك قد حصد لقب كأس مصر الأخير بعد فوزه على بيراميدز في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

ويأتي هذا اللقاء بعد خسارة الزمالك أمام سموحة بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية.

موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة

تُقام مباراة الزمالك وبلدية المحلة مساء الخميس 4 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، في مواجهة يطمح خلالها الزمالك لتأكيد جاهزيته ومواصلة الدفاع عن لقبه.

ومن المقرر أن يلتقي سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 مع الفائز من مواجهة الزمالك وبلدية المحلة.

وكان سيراميكا كليوباترا قد حجز مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه على أبو قير للأسمدة بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ32.

الزمالك كأس مصر بلدية المحلة سموحة كأس رابطة الأندية الزمالك ضد سموحة

