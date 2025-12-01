المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إعلان

لا وجود لـ VAR.. القلاوي حكما لمباراة الأهلي والمصرية للاتصالات

رائد سمير

كتب - رائد سمير

10:58 ص 26/12/2025
الحكم حمادة القلاوي

حمادة القلاوي - صورة أرشيفية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة النادي الأهلي أمام المصرية للاتصالات، المُقرر إقامتها لحساب منافسات بطولة كأس مصر.

ويواجه النادي الأهلي فريق المصرية للاتصالات في الخامسة مساء غدًا، السبت، على ملعب السلام، لحساب منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وأسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم مباراة النادي الأهلي أمام فريق المصرية للاتصالات، للحكم، حمادة القلاوي، على أن يعاونه يوسف البساطي، كمساعد أول، وعمرو عابدين، كمساعد ثاني، فيما يكون علي علاء، حكمًا رابعًا.

ولا يوجد حكام لتقنية الفيديو في مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات، حيث لا يتم تطبيق تلك التقنية في دور الـ 32 من كأس مصر، على أن يتم الاعتماد عليها في الأدوار المقبلة.

وكان النادي الأهلي قد انسحب من بطولة كأس مصر في النسخة قبل الماضية، ليترتب على ذلك عدم مشاركته في نسخة الموسم الماضي، وفقًا لقواعد ولوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.

من جهته، يبحث فريق المصرية للاتصالات عن استكمال مشواره في المسابقة، حتى وإن كان على حساب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة كأس مصر، وهو الأهلي.

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

