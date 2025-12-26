المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

0 0
17:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

1 1
14:30
زيمبابوي

زيمبابوي

كأس مصر
زد

زد

1 0
14:30
نادي چي

نادي چي

كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
22:00
مالي

مالي

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
19:30
جزر القمر

جزر القمر

الدوري السعودي
الفتح

الفتح

2 1
15:05
أهلي جدة

أهلي جدة

زد يطيح بـ"فريق شيكابالا" خارج كأس مصر

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:05 م 26/12/2025
فريق زد

فريق زد

حسم فريق زد تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على نادي جي الناشط في القسم الثاني بنتيجة 1-0، اليوم الجمعة.

وأقيمت مباراة ضد نادي نادي جي ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر لموسم "2025-2026".

وجاء هدف فوز فريق زد عن طريق ماتا ماجاسا في الدقيقة 74.

ويتأهل بذلك زد إلى دور الـ16 من كأس مصر، بينما يودع نادي جي الذي يتولى رئاسته محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك السابق.

ومن المقرر أن يلتقي زد مع المصري البورسعيدي في دور الـ16 من كأس مصر.

تابع نتائج دور الـ32 في كأس مصر من هنا

كأس مصر شيكابالا زد مباريات كأس مصر نادي جي

