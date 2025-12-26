زد يطيح بـ"فريق شيكابالا" خارج كأس مصر

حسم فريق زد تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على نادي جي الناشط في القسم الثاني بنتيجة 1-0، اليوم الجمعة.

وأقيمت مباراة ضد نادي نادي جي ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر لموسم "2025-2026".

وجاء هدف فوز فريق زد عن طريق ماتا ماجاسا في الدقيقة 74.

ويتأهل بذلك زد إلى دور الـ16 من كأس مصر، بينما يودع نادي جي الذي يتولى رئاسته محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك السابق.

ومن المقرر أن يلتقي زد مع المصري البورسعيدي في دور الـ16 من كأس مصر.

تابع نتائج دور الـ32 في كأس مصر من هنا