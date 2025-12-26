أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة المصرية للاتصالات، غدًا السبت، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وضمت القائمة كلًا من:

محمد سيحا، حازم جمال، ياسين مرعي، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رضا، نيتس جراديشار، محمد شريف، محمد شكري، حسين الشحات، أشرف داري، مصطفى العش، طاهر محمد طاهر، أحمد عابدين، أحمد نبيل كوكا، محمد عبد الله، حمزة عبد الكريم، إبراهيما كاظم، محمد رأفت، إبراهيم عادل، عمر معوض، وإبراهيم الأسيوطي.

وأكمل الأهلي استعداداته للمباراة بإقامة تدريب قوي على ملعب النادي بمدينة نصر، ركّز خلاله الجهاز الفني على الجوانب الخططية والفنية، تحضيرًا للقاء المرتقب.

طاقم تحكيم المباراة

وأعلنت لجنة التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام المباراة، وجاء الطاقم كالتالي:

حكم الساحة: حمادة القلاوي

حكم مساعد أول: يوسف البساطي

حكم مساعد ثانٍ: علي علاء

حكم رابع: عمرو عابدين

الأهلي يسعى للتعويض بعد هزيمة كأس عاصمة مصر

يأتي هذا اللقاء بعد تلقي الأهلي ثاني هزائمه في بطولة كأس عاصمة مصر، أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويتواجد الفريق الأحمر في المجموعة الأولى إلى جانب فرق غزل المحلة، سيراميكا كليوباترا، إنبي، فاركو، طلائع الجيش، والمقاولون العرب.