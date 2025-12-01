المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

1 0
22:00
مالي

مالي

كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

1 0
17:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

1 0
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

3 2
19:30
الخليج

الخليج

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

0 0
19:30
جزر القمر

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

1 1
14:30
زيمبابوي

زيمبابوي

الدوري السعودي
الفتح

الفتح

2 1
15:05
أهلي جدة

أهلي جدة

كأس مصر
زد

زد

1 0
14:30
نادي چي

نادي چي

وجه جديد بمران الزمالك استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

10:40 م 26/12/2025
علي عبد المجيد مدافع الزمالك

علي عبد المجيد مدافع الزمالك

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، بتصعيد علي عبد المجيد مدافع فريق الشباب مواليد 2006، للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم الجمعة.

وخاض الزمالك مرانه على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة بلدية المحلة المقبلة في بطولة كأس مصر.

يأتي ذلك في إطار سياسة الجهاز الفني بتصعيد العناصر المميزة للتدريب مع الفريق الأول والاستعانة بها خلال الفترة الحالية.

ويعاني الزمالك من النقص العددي، بسبب غياب اللاعبين الدوليين، نظرًا لمشاركتهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بلدية المحلة في الثانية والنصف عصر يوم الأحد المقبل، على ستاد المقاولون العرب في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك علي عبد المجيد أحمد عبد الرؤوف

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
المغرب

المغرب

1 0
مالي

مالي

52

براهيم دياز ينفذ الضربة الثابتة لكن دفاع مالي تصدى للكرة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
