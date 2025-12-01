قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، بتصعيد علي عبد المجيد مدافع فريق الشباب مواليد 2006، للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم الجمعة.

وخاض الزمالك مرانه على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة بلدية المحلة المقبلة في بطولة كأس مصر.

يأتي ذلك في إطار سياسة الجهاز الفني بتصعيد العناصر المميزة للتدريب مع الفريق الأول والاستعانة بها خلال الفترة الحالية.

ويعاني الزمالك من النقص العددي، بسبب غياب اللاعبين الدوليين، نظرًا لمشاركتهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بلدية المحلة في الثانية والنصف عصر يوم الأحد المقبل، على ستاد المقاولون العرب في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.