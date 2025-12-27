المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس مصر.. الأهلي يبدأ المشوار بمواجهة المصرية للاتصالات

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:04 ص 27/12/2025
مران الأهلي

الأهلي

يستعد الأهلي لبدء مشواره في نسخة الموسم الحالي من بطولة كأس مصر بمواجهة المصرية للاتصالات.

الأهلي يلتقي مع المصرية للاتصالات، السبت، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر 2025-2026.

وتقام مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات على استاد السلام، وتنطلق في تمام الساعة 5 مساء.

ويتولى الحكم حمادة القلاوي إدارة المباراة المرتقبة بين الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر.

وفي تلك المباراة يبدأ الفريق الأحمر محاولة جديدة لاستعادة لقب الكأس، الذي لم يتوج به في الموسمين الماضيين، علما بأن الأهلي هو النادي الأكثر حصدا للقب (39 مرة).

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة المصرية للاتصالات. طالع القائمة من هنا

وكان الأهلي قد خاض 3 مباريات في كأس الرابطة المصرية مؤخرا، فاز في واحدة منها أمام سيراميكا كليوباترا وخسر أمام إنبي وغزل المحلة.

جدير بالذكر أن الأهلي يفقد عددا من عناصر قوامه الأساسي، في ظل خوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب حاليا.

بطاقة المباراة

المباراة: الأهلي × المصرية للاتصالات

البطولة: كأس مصر 2025-2026

المرحلة: دور الـ32

التاريخ: السبت 27 ديسمبر 2025

الملعب: استاد السلام

موعد المباراة: 5 مساء

الأهلي كأس مصر المصرية للاتصالات

