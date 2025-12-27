استقر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الأقرب لخوض مباراة المصرية للاتصالات في بطولة كأس مصر.

مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب، تنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم السبت، على استاد السلام، لحساب مواجهات دور الـ32 من كأس مصر.

الأهلي يبدأ مشواره في كأس مصر، بعد غياب عن النسخة الماضية، بعدما اعتذر عن عدم استكمال نسخة (23-24)، ليتم اعتباره مهزومًا أمام فاركو.

وتعد هذه أول مباراة يخوضها الأهلي في كأس مصر، منذ 526 يومًا، بعدما كان قد فاز على الألومنيوم (1-0)، في دور الـ32 من نسخة 23-24.

تشكيل الأهلي المتوقع

واختار ييس توروب في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات، أبرز عناصر الفريق الأول، الذين تمت إراحتهم في مباراة غزل المحلة قبل 4 أيام.

حيث يأتي تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة المصرية للاتصالات، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: عمر كمال، أشرف داري، ياسين مرعي، محمد شكري.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، إبراهيم عادل، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد عبد الله.

خط الهجوم: نييتس جراديشار.

ويلتقي المتأهل من مباراة الأهلي ضد المصرية الاتصالات، مع فريق فاركو، في الدور المقبل، ثمن نهائي كاس مصر 25-25.

