المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

- -
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

0 0
14:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس مصر
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
22:00
تونس

تونس

كأس الأمم الأفريقية
بنين

بنين

- -
14:30
بوتسوانا

بوتسوانا

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

اتحاد الكرة يعلن.. حكام مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:16 م 27/12/2025
الزمالك وحرس الحدود

لاعبو فريق الزمالك

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، على طاقم مباراة الزمالك وبلدية المحلة، ضمن منافسات بطولة كأس مصر 25-26.

مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة، من المقرر أن تقام الساعة 2:30 مساء غد الأحد، لحساب مواجهات دور الـ32 في الكأس.

حكام مباراة الزمالك وبلدية المحلة

ويدير محمد الغازي مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة في كأس مصر، ويعاونه سمير جمال مساعد أول، محمد محمود لطفي مساعد ثاني ومحمد رمضان حكمًا رابعًا.

ويلتقي المتأهل من مباراة الزمالك وبلدية المحلة، مع فريق سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من كأس مصر.

وفي سياق آخر، أعلنت لجنة الحكام طاقم مباراة البنك الأهلي وإنبي، في إطار دور الـ16 من كأس مصر، والذي يتكون من:

طارق مجدي حكم ساحة، خالد السيد مساعد أول، حامد الشحات مساعد ثاني، محمود رشدي حكمًا رابعًا، أحمد حامد فهيم حكم فيديو، ومحمود بدران حكم فيديو مساعد.

وتقام مباريات كأس مصر حتى دور الـ32 دون حكام فيديو، بينما بداية من ثمن النهائي يتم تعيينهم في المواجهات بصورة طبيعية.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك كأس مصر بلدية المحلة الزمالك وبلدية المحلة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

0 0
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

1

بداية الشوط الأول من المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg