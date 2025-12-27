أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، على طاقم مباراة الزمالك وبلدية المحلة، ضمن منافسات بطولة كأس مصر 25-26.

مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة، من المقرر أن تقام الساعة 2:30 مساء غد الأحد، لحساب مواجهات دور الـ32 في الكأس.

حكام مباراة الزمالك وبلدية المحلة

ويدير محمد الغازي مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة في كأس مصر، ويعاونه سمير جمال مساعد أول، محمد محمود لطفي مساعد ثاني ومحمد رمضان حكمًا رابعًا.

ويلتقي المتأهل من مباراة الزمالك وبلدية المحلة، مع فريق سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من كأس مصر.

وفي سياق آخر، أعلنت لجنة الحكام طاقم مباراة البنك الأهلي وإنبي، في إطار دور الـ16 من كأس مصر، والذي يتكون من:

طارق مجدي حكم ساحة، خالد السيد مساعد أول، حامد الشحات مساعد ثاني، محمود رشدي حكمًا رابعًا، أحمد حامد فهيم حكم فيديو، ومحمود بدران حكم فيديو مساعد.

وتقام مباريات كأس مصر حتى دور الـ32 دون حكام فيديو، بينما بداية من ثمن النهائي يتم تعيينهم في المواجهات بصورة طبيعية.