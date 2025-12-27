أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الأساسي لخوض مباراة المصرية للاتصالات في بطولة كأس مصر.

مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب، تنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم السبت، على استاد السلام، لحساب مواجهات دور الـ32 من كأس مصر.

الأهلي يبدأ مشواره في كأس مصر، بعد غياب عن النسخة الماضية، بعدما اعتذر عن عدم استكمال نسخة (23-24)، ليتم اعتباره مهزومًا أمام فاركو.

تشكيل الأهلي

يشهد تشكيل الأهلي الذي اختاره ييس توررب، عودة عناصر الفريق الأول الذين تمت إراحتهم في مباراة غزل المحلة قبل 4 أيام خلال منافسات كأس رابطة الأندية.

ويأتي تشكيل الأهلي ضد المصرية للاتصالات، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، ياسين مرعي، أشرف داري، محمد شكري.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، أحمد رضا، محمد عبد الله، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف، نييتس جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حازم جمال ومصطفى العش وأحمد عابدين وحسين الشحات وحمزة عبدالكريم وابراهيما كاظم وابراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي.

وتعد هذه أول مباراة يخوضها الأهلي في كأس مصر، منذ 526 يومًا، بعدما كان قد فاز على الألومنيوم (1-0)، في دور الـ32 من نسخة 23-24.

