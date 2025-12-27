المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

1 1
14:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس الأمم الأفريقية
بنين

بنين

1 0
14:30
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس مصر
مودرن سبورت

مودرن سبورت

0 0
14:30
القناة

القناة

كأس مصر
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

- -
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
22:00
تونس

تونس

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل الأهلي.. شريف وجراديشار أساسيان أمام المصرية للاتصالات في الكأس

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

03:59 م 27/12/2025
الأهلي

النادي الأهلي

المصور: احمد مسعد

أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الأساسي لخوض مباراة المصرية للاتصالات في بطولة كأس مصر.

مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب، تنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم السبت، على استاد السلام، لحساب مواجهات دور الـ32 من كأس مصر.

الأهلي يبدأ مشواره في كأس مصر، بعد غياب عن النسخة الماضية، بعدما اعتذر عن عدم استكمال نسخة (23-24)، ليتم اعتباره مهزومًا أمام فاركو.

تشكيل الأهلي

يشهد تشكيل الأهلي الذي اختاره ييس توررب، عودة عناصر الفريق الأول الذين تمت إراحتهم في مباراة غزل المحلة قبل 4 أيام خلال منافسات كأس رابطة الأندية.

ويأتي تشكيل الأهلي ضد المصرية للاتصالات، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، ياسين مرعي، أشرف داري، محمد شكري.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، أحمد رضا، محمد عبد الله، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف، نييتس جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حازم جمال ومصطفى العش وأحمد عابدين وحسين الشحات وحمزة عبدالكريم وابراهيما كاظم وابراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي.

وتعد هذه أول مباراة يخوضها الأهلي في كأس مصر، منذ 526 يومًا، بعدما كان قد فاز على الألومنيوم (1-0)، في دور الـ32 من نسخة 23-24.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

أخبار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية من هنا

الأهلي كأس مصر المصرية للاتصالات تشكيل الأهلي مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

1 1
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

80

عرضية من فيل فودين تصدى لها دفاع نوتينجهام وخرجت ركنية لصالح مانشستر سيتي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg