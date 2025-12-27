المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مهاجم نيجيري ومعاذ الحناوي أساسيا.. تشكيل المصرية للاتصالات ضد الأهلي بكأس مصر

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:40 م 27/12/2025
المصرية للاتصالات

فريق المصرية للاتصالات

أعلن فريق المصرية للاتصالات عن التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلي، اليوم السبت، ببطولة كأس مصر لموسم "2025-2026".

وتقام مباراة الأهلي ضد المصرية للاتصالات على استاد السلام في الخامسة مساء اليوم في دور الـ32 من كأس مصر.

ويقود تدريب المصرية للاتصالات المدرب النيجيري أليو زوبيرو، كما يضم معاذ الحناوي مدافع الأهلي السابق.

ويضم صفوف المصرية للاتصالات المهاجم النيجيري نوانا أوكيتشوكو.

وجاءت تشكيلة المصرية للاتصالات كالتالي:

"حمزة ابو العلا (16)، معاذ الحناوي (33)، محمود السيد مسعود (4)، حسام أحمد حسين (7)، أحمد عيد (9)، محمد ياسر زحلق (11)، فيصل غريب (14)، أحمد شداد (20)، مصطفى محمود عفروتو (23)، محمد الحسيني شيكا (30)، نوانا أوكيتشوكو (35)".

تشكيل الأهلي ضد المصرية للاتصالات

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، ياسين مرعي، أشرف داري، محمد شكري.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، أحمد رضا، محمد عبد الله، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف، نييتس جراديشار.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

 

الأهلي كأس مصر المصرية للاتصالات مباراة الأهلي اليوم نادي وي مباراة الاهلي اليوم

