أعلن فريق المصرية للاتصالات عن التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلي، اليوم السبت، ببطولة كأس مصر لموسم "2025-2026".

وتقام مباراة الأهلي ضد المصرية للاتصالات على استاد السلام في الخامسة مساء اليوم في دور الـ32 من كأس مصر.

ويقود تدريب المصرية للاتصالات المدرب النيجيري أليو زوبيرو، كما يضم معاذ الحناوي مدافع الأهلي السابق.

ويضم صفوف المصرية للاتصالات المهاجم النيجيري نوانا أوكيتشوكو.

وجاءت تشكيلة المصرية للاتصالات كالتالي:

"حمزة ابو العلا (16)، معاذ الحناوي (33)، محمود السيد مسعود (4)، حسام أحمد حسين (7)، أحمد عيد (9)، محمد ياسر زحلق (11)، فيصل غريب (14)، أحمد شداد (20)، مصطفى محمود عفروتو (23)، محمد الحسيني شيكا (30)، نوانا أوكيتشوكو (35)".

تشكيل الأهلي ضد المصرية للاتصالات

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، ياسين مرعي، أشرف داري، محمد شكري.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، أحمد رضا، محمد عبد الله، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف، نييتس جراديشار.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا