تمكن فريق مودرن سبورت من تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق القناة، ليعبر إلى الدور ثمن النهائي ضمن منافسات بطولة كأس مصر، للموسم الحالي 25-26.

مودرن سبورت حقق الانتصار على حساب نظيره القناة (1-0)، في مباراة انتهت منذ قليل، على استاد بتروسبورت، ضمن دور الـ32 من الكأس.

تأهل مودرن سبورت

مودرن سبورت يدين بالفضل إلى لاعبه محمد دسوقي، الذي سجل هدف الفوز من ركلة جزاء، في الدقيقة 107، خلال الشوط الإضافي الأول.

حيث إن مباراة مودرن سبورت والقناة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، ليتم الذهاب إلى الأشواط الإضافية لتحديد الفائز.

ويضرب مودرن سبورت موعدًا مع فريق بتروجيت، في دور الـ16 من كأس مصر، الذي تأهل على حساب وادي دجلة بفوزه 1-0.

ويلعب الفائز من مواجهة مودرن وبتروجيت مع المتأهل من المباراة الأخرى بين بيراميدز والجونة، وذلك سيكون ضمن لقاءات الدور ربع النهائي من كأس مصر.

وتعد هذه المباريات في طريق النادي الأهلي خلال بطولة كأس مصر، والذي يلعب مباراته في دور الـ32 الآن ضد فريق المصرية للاتصالات، على ملعب السلام.

