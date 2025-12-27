المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

0 0
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس مصر
الأهلي

الأهلي

0 0
17:00
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

1 0
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

0 0
17:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس مصر
مودرن سبورت

مودرن سبورت

1 0
14:30
القناة

القناة

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

1 2
14:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
22:00
تونس

تونس

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

منافس بيراميدز المحتمل.. مودرن سبورت يتأهل لثمن نهائي كأس مصر

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:10 م 27/12/2025 تعديل في 05:15 م
مودرن سبورت

فريق مودرن سبورت

تمكن فريق مودرن سبورت من تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق القناة، ليعبر إلى الدور ثمن النهائي ضمن منافسات بطولة كأس مصر، للموسم الحالي 25-26.

مودرن سبورت حقق الانتصار على حساب نظيره القناة (1-0)، في مباراة انتهت منذ قليل، على استاد بتروسبورت، ضمن دور الـ32 من الكأس.

تأهل مودرن سبورت

مودرن سبورت يدين بالفضل إلى لاعبه محمد دسوقي، الذي سجل هدف الفوز من ركلة جزاء، في الدقيقة 107، خلال الشوط الإضافي الأول.

حيث إن مباراة مودرن سبورت والقناة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، ليتم الذهاب إلى الأشواط الإضافية لتحديد الفائز.

ويضرب مودرن سبورت موعدًا مع فريق بتروجيت، في دور الـ16 من كأس مصر، الذي تأهل على حساب وادي دجلة بفوزه 1-0.

ويلعب الفائز من مواجهة مودرن وبتروجيت مع المتأهل من المباراة الأخرى بين بيراميدز والجونة، وذلك سيكون ضمن لقاءات الدور ربع النهائي من كأس مصر.

وتعد هذه المباريات في طريق النادي الأهلي خلال بطولة كأس مصر، والذي يلعب مباراته في دور الـ32 الآن ضد فريق المصرية للاتصالات، على ملعب السلام.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

أخبار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية من هنا

مودرن سبورت
مودرن سبورت
أخبار إحصائيات
كأس مصر مودرن سبورت القناة مباراة مودرن سبورت والقناة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
أرسنال

أرسنال

1 0
برايتون

برايتون

36

عرضية لأرسنال عن طريق ديكلان رايس خارج منطقة الجزاء ولم يقابلها أحد وتخرج ضربة مرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
Advertisement
مباشر
السنغال

السنغال

0 0
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

38

ساديو ماني سدد بعد تنفيذ الركلة الحرة ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
الأهلي

الأهلي

0 0
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

38

تسديدة من محمد عبد الله من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في أقدام دفاع المصرية للاتصالات ووصلت سهلة في يد الحارس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg