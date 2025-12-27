المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

1 1
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس مصر
الأهلي

الأهلي

1 1
17:00
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 1
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 1
17:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس مصر
طلائع الجيش

طلائع الجيش

1 1
17:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
22:00
تونس

تونس

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

عمر كمال يفتتح أهداف الأهلي في كأس مصر أمام المصرية للاتصالات

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:59 م 27/12/2025 تعديل في 06:11 م
عمر كمال

عمر كمال عبد الواحد

سجل عمر كمال عبد الواحد الهدف الأول للأهلي في مواجهته ضد المصرية للاتصالات، مساء السبت، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر موسم 2025-2026، على استاد السلام.

عمر كمال يتقدم للأهلي أمام المصرية للاتصالات

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 41 بعد هجمة مرتدة سريعة، وصلت فيها الكرة إلى طاهر محمد طاهر الذي مررها بعناية إلى عمر كمال، الذي سدد الكرة من لمسة واحدة على يمين حارس المصرية للاتصالات، لتسكن الشباك.

ويعد هذا الهدف الأول لعمر كمال مع الأهلي في كأس مصر لهذا الموسم، بعد أن سجل هدفه الوحيد سابقًا في دوري أبطال أفريقيا أمام إيجل نوار البوروندي. ويأتي الهدف ضمن مشاركاته الحالية مع الفريق، حيث خاض 11 مباراة هذا الموسم سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا آخر.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس مصر محاولًا استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ الموسمين الماضيين، علماً بأن الفريق هو الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 39 لقبًا.

وكان الفريق الأحمر قد خاض مؤخرًا ثلاث مباريات في كأس الرابطة المصرية، فاز في واحدة على سيراميكا كليوباترا، وخسر أمام إنبي وغزل المحلة، في ظل غياب عدد من لاعبيه الأساسيين لمشاركتهم مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

الأهلي كأس مصر المصرية للاتصالات عمر كمال عبد الواحد

التعليقات

مباشر
الأهلي

الأهلي

1 1
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

95

الحكم يشهر بطاقة صفراء ثانية ثم بطاقة حمراء لطاهر محمد طاهر

تفاصيل المباراة
