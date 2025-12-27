سجل عمر كمال عبد الواحد الهدف الأول للأهلي في مواجهته ضد المصرية للاتصالات، مساء السبت، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر موسم 2025-2026، على استاد السلام.

عمر كمال يتقدم للأهلي أمام المصرية للاتصالات

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 41 بعد هجمة مرتدة سريعة، وصلت فيها الكرة إلى طاهر محمد طاهر الذي مررها بعناية إلى عمر كمال، الذي سدد الكرة من لمسة واحدة على يمين حارس المصرية للاتصالات، لتسكن الشباك.

ويعد هذا الهدف الأول لعمر كمال مع الأهلي في كأس مصر لهذا الموسم، بعد أن سجل هدفه الوحيد سابقًا في دوري أبطال أفريقيا أمام إيجل نوار البوروندي. ويأتي الهدف ضمن مشاركاته الحالية مع الفريق، حيث خاض 11 مباراة هذا الموسم سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا آخر.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس مصر محاولًا استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ الموسمين الماضيين، علماً بأن الفريق هو الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 39 لقبًا.

وكان الفريق الأحمر قد خاض مؤخرًا ثلاث مباريات في كأس الرابطة المصرية، فاز في واحدة على سيراميكا كليوباترا، وخسر أمام إنبي وغزل المحلة، في ظل غياب عدد من لاعبيه الأساسيين لمشاركتهم مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

