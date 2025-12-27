المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس مصر.. الأهلي والمصرية للاتصالات يلجأن إلى الأشواط الإضافية

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:11 م 27/12/2025
الأهلي

الأهلي والمصرية للاتصالات

لجأ الأهلي والمصرية للاتصالات إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 في اللقاء المقام، مساء اليوم السبت، ببطولة كأس مصر.

وتقام مباراة الأهلي ضد المصرية للاتصالات على استاد السلام في الخامسة مساء اليوم في دور الـ32 من كأس مصر.

وكان المارد الأحمر تقدم في الدقيقة 41 بعد هجمة مرتدة ثم تمريرة من طاهر محمد طاهر وصلت عند عمر كمال الذي أطلق تسديدة صاروخية من لمسة واحدة لتسكن شباك المصرية للاتصالات، لتصبح النتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 81 أدرك المصرية للاتصالات التعادل بعد عرضية داخل منطقة الجزاء ثم رأسية أخطأ ياسين مرعي في تشتيت الكرة ووصلت عند مصطفى فوزي الذي أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ومرت من تحت يد محمد سيحا إلى داخل الشباك، لتتحول النتيجة إلى 1-1.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، ليلجأ الأهلي والمصرية للاتصالات إلى الأشواط الإضافية.

وحال استمرار التعادل في الأشواط الإضافية (30 دقيقة)، سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر.

تابع أحداث مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات (دقيقة بدقيقة) من هنا

كأس مصر النادي الأهلي كاس مصر الاهلي والمصرية للاتصالات ماتش الاهلي الأهلي ضد المصرية للاتصالات egypt cup مباراة الاهلى اليوم مباراة الأهلي اليوم موعد مباراة الأهلي القادمة

