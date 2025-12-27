سجل مصطفى فوزي مهاجم فريق المصرية للاتصالات، هدف التعادل أمام الأهلي، قبل أن يمنح فريقه التقدم بالهدف الثاني أمام الفريق الأحمر، في المباراة المقامة على أرضية استاد السلام، ضمن منافسات دور الـ32 من عمر بطولة كأس مصر.

وأحرز مصطفى فوزي هدف المصرية للاتصالات الأول، في الدقيقة 81، بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.

صديق الأمس ومنافس اليوم.. مصطفى فوزي يدرك التعادل لنادي المصرية للأتصالات pic.twitter.com/Lc3o2sgQfD — ON Sport (@ONTimeSports) December 27, 2025

ورفض مصطفى فوزي الاحتفال بهدفه مع زملائه أمام الأهلي، رافعًا يده للاعتذار لجماهير القلعة الحمراء.

وامتدت المباراة للأوقات الإضافية، ليعود مصطفى فوزي ويسجل الهدف الثاني لصالح المصرية للاتصالات، بالطريقة ذاتها في الدقيقة 110 من الشوط الإضافي الثاني، ويرفض الاحتفال مجددًا.

ورفض المهاجم صاحب الـ26 عامًا، الاحتفال أمام فريقه السابق، حيث كان أحد أبناء قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

وكان مصطفى ضمن تجربة الأهلي "التشيكية"، حينما أرسل الفريق الأحمر عدة لاعبين من قطاع الناشئين للاحتراف في الدوري التشيكي.

وانضم مصطفى فوزي لصفوف فريق زيزكوف التشيكي، عام 2021، على سبيل الإعارة لموسم وحيد، الذي لعب معه 11 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

وانتقل مهاجم الأهلي السابق بعد عودته من التشيك، لصفوف الداخلية على سبيل الإعارة، قبل رحيله عن الأهلي بشكل نهائي إلى فريق زد.

وكان نادي المصرية للاتصالات قد نجح في ضم مصطفى فوزي، في صفقة انتقال حر، في الميركاتو الشتوي بالموسم الماضي.