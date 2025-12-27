تعرض طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للطرد خلال مباراة المصرية للاتصالات في بطولة كأس مصر.

وتقام مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات، على ستاد السلام في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وحصل طاهر محمد طاهر، على طرد في الشوط الإضافي الأول؛ بعد الحصول على الإنذار الثاني.

ماذا تقول اللائحة؟

ووفقًا للائحة كأس مصر موسم 2026، فإن طاهر محمد طاهر، سوف يتم إيقافه مباراة واحدة في نفس البطولة، أي في حال تأهل الأهلي إلى دور الـ16، فإن طاهر لن يلعب.

وانتقل الأهلي والمصرية للاتصالات، للأشواط الإضافية، بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1.

وتقدم عمر كمال عبد الواحد للنادي الأهلي في الشوط الأول، فيما تعادل مصطفى فوزي للمصرية للاتصالات في الشوط الثاني.