ماذا تقول اللائحة بعد طرد طاهر محمد طاهر أمام المصرية للاتصالات في كأس مصر؟

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:30 م 27/12/2025
طاهر محمد

طاهر محمد طاهر

تعرض طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للطرد خلال مباراة المصرية للاتصالات في بطولة كأس مصر.

وتقام مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات، على ستاد السلام في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وحصل طاهر محمد طاهر، على طرد في الشوط الإضافي الأول؛ بعد الحصول على الإنذار الثاني.

ماذا تقول اللائحة؟

ووفقًا للائحة كأس مصر موسم 2026، فإن طاهر محمد طاهر، سوف يتم إيقافه مباراة واحدة في نفس البطولة، أي في حال تأهل الأهلي إلى دور الـ16، فإن طاهر لن يلعب.

وانتقل الأهلي والمصرية للاتصالات، للأشواط الإضافية، بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1.

وتقدم عمر كمال عبد الواحد للنادي الأهلي في الشوط الأول، فيما تعادل مصطفى فوزي للمصرية للاتصالات في الشوط الثاني.

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
الأهلي كأس مصر المصرية للاتصالات طاهر محمد طاهر

