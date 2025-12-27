ودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من بطولة كأس مصر بعد السقوط المفاجئ أمام المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1، مساء اليوم السبت.

وأقيمت مباراة الأهلي ضد المصرية للاتصالات على استاد السلام ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

تشكيل الأهلي والمصرية للاتصالات

دخل الأهلي المباراة بتشكيلة مكونة من: "محمد سيحا، عمر كمال عبد الواحد، ياسين مرعي، أشرف داري، محمد شكري، أحمد نبيل كوكا، أحمد رضا، محمد عبد الله، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، نييتس جراديشار".

وضم تشكيل المصرية للاتصالات كل من: "حمزة معوض ابو العلا (16)، معاذ الحناوي (33)، محمود السيد مسعود (4)، حسام أحمد حسين (7)، أحمد عيد (9)، محمد ياسر زحلق (11)، فيصل غريب (14)، أحمد شداد (20)، مصطفى محمود عفروتو (23)، محمد الحسيني شيكا (30)، نوانا أوكيتشوكو (35)".

بدأت الخطورة مبكرا من جانب المصرية للاتصالات في الدقيقة 3 بعد عرضية وسددها نوانا أوكيتشوكو لحظة خروج حارس الأهلي ولكن ذهبت الكرة إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 7 انفرد جراديشار مهاجم الأهلي بمرمى المصرية للاتصالات ولكن أهدر الفرصة بغرابة بعد أن سددها ثم اصطدمت في جسد الحارس وخرجت بجوار المرمى ليشير الحكم إلى ركلة ركنية.

وحاول أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي في الدقيقة 10 بتسديدة ولكن وصلت سهلة في يد حمزة معوض حارس المصرية للاتصالات.

وأتيحت فرصة خطيرة للمصرية للاتصالات في الدقيقة 29 بعد انطلاقة من نوانا أوكيتشوكو وتوغل رائع ثم تسديدة أرضية ولكن تصدى لها حارس الأهلي محمد سيحا ثم شتتها عمر كمال بعد ذلك.

عمر كمال عبدالواحد يتقدم

واستمر التعادل السلبي مسيطر حتى جاءت الدقيقة 41 والتي شهدت هدف تقدم الأهلي بعد هجمة مرتدة ثم تمريرة من طاهر محمد طاهر وصلت عند عمر كمال الذي أطلق تسديدة صاروخية من لمسة واحدة لتسكن شباك المصرية للاتصالات، لتصبح النتيجة 1-0.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الأهلي على المصرية للاتصالات بهدف دون رد.

وقبل انطلاق الشوط الثاني أجرى الأهلي تغييرا بنزول حمزة عبدالكريم بدلًا من محمد شريف.

وشارك حسين الشحات في صفوف الأهلي بالدقيقة 57 على حساب محمد عبدالله.

وأرسل محمد شكري كرة عرضية في الدقيقة 68 وقابلها حمزة عبد الكريم برأسية ولكن ذهبت الكرة إلى خارج الملعب

وأهدر المصرية للاتصالات هدف التعادل في الدقيقة 74 بعدما توغل نوانا أوكيتشوكو داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة أرضية وتصدى لها حارس الأهلي محمد سيحا بصورة رائعة.

على طريقة فان بيرسي ومن لمسة واحدة.. عمر كمال عبد الواحد يحرز هدف التقدم للنادي الأهلي 🦅 ⚽️ pic.twitter.com/wFF9ncJc7v — ON Sport (@ONTimeSports) December 27, 2025

هدف التعادل

وفي الدقيقة 81 أدرك المصرية للاتصالات التعادل بعد عرضية داخل منطقة الجزاء ثم رأسية أخطأ ياسين مرعي في تشتيت الكرة ووصلت عند مصطفى فوزي الذي أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ومرت من تحت يد محمد سيحا إلى داخل الشباك، لتتحول النتيجة إلى 1-1.

وشهدت الدقيقة 89 عرضية طويلة من حسين الشحات وارتقى لها حمزة عبد الكريم ولعبها برأسه ولكن خرجت الكرة أعلى مرمى المصرية للاتصالات.

وانتهى الوقت الأصلي من مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات بالتعادل الإيجابي 1-1.

ولجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية (كل شوط لمدة 15 دقيقة) لحسم المتأهل إلى دور الـ16.

صديق الأمس ومنافس اليوم.. مصطفى فوزي يدرك التعادل لنادي المصرية للأتصالات pic.twitter.com/Lc3o2sgQfD — ON Sport (@ONTimeSports) December 27, 2025

وشهدت الدقيقة 95 إشهار بطاقة صفراء ثانية ثم بطاقة حمراء لطاهر محمد طاهر لاعب الأهلي، ليجبر فريقه على استكمال اللقاء بـ10 لاعبين.

وحاول حسين الشحات في الدقيقة 101 بتسديدة قوية ولكن اصطدمت في دفاع المصرية للاتصالات ووصلت سهلة في يد الحارس حمزة معوض.

وفي الدقيقة 110 سجل مصطفى فوزي الهدف الثاني له وللمصرية للاتصالات، ليتأخر الأهلي بنتيجة 2-1.

مصطفى فوزي يواصل التألق ويسجل الهدف الثاني لفريق المصرية للاتصالات في شباك الأهلي ⚽️ pic.twitter.com/8XJsRcPRxw — ON Sport (@ONTimeSports) December 27, 2025

وانتهت أحداث المباراة (2-1) بتأهل تاريخي للمصرية للاتصالات ووداع كارثي للأهلي من بطولة كأس مصر.

ويلتقي المصرية للاتصالات مع فاركو في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.