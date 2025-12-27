المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 0
19:30
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس مصر
الأهلي

الأهلي

1 2
17:00
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

0 0
19:30
تنزانيا

تنزانيا

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

0 1
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 1
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 1
17:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
22:00
تونس

تونس

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

1 1
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

المواجهة الأخيرة في 2025.. موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد وداع كأس مصر

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:18 م 27/12/2025
الأهلي

الأهلي

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراته الأخيرة في عام 2025 عندما يلتقي مع المقاولون العرب ببطولة كأس الرابطة المصرية.

وودع الأهلي بطولة كأس مصر من دور الـ32 بعد الخسارة أمام فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1، اليوم السبت.

صدمة تاريخية.. الأهلي يودع كأس مصر أمام المصرية للاتصالات (فيديو)

ويشارك الأهلي بمجموعة من اللاعبين الشباب في كأس الرابطة، في ظل مشاركة العديد من نجوم الفريق الأول مع منتخبات بلادهم ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وخاض المارد الأحمر 3 مباريات في كأس الرابطة، حقق فوز وحيد وهزيمتين بالمجموعة الأولى من البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد المقاولون العرب

من المقرر أن يختتم الأهلي عام 2025 بمواجهة المقاولون العرب في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

وتقام مباراة الأهلي والمقاولون يوم الثلاثاء المقبل (30 ديسمبر) في الثامنة مساءً على ملعب السلام.

للتعرف على جدول ترتيب مجموعات كأس الرابطة اضغط هنا

 

الأهلي المصرية للاتصالات كأس الرابطة موعد مباراة الأهلي القادمة الاهلي اليوم نتيجه مباراه الاهلي والمصرية للاتصالات نتيجة مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg