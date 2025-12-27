يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراته الأخيرة في عام 2025 عندما يلتقي مع المقاولون العرب ببطولة كأس الرابطة المصرية.

وودع الأهلي بطولة كأس مصر من دور الـ32 بعد الخسارة أمام فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1، اليوم السبت.

صدمة تاريخية.. الأهلي يودع كأس مصر أمام المصرية للاتصالات (فيديو)

ويشارك الأهلي بمجموعة من اللاعبين الشباب في كأس الرابطة، في ظل مشاركة العديد من نجوم الفريق الأول مع منتخبات بلادهم ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وخاض المارد الأحمر 3 مباريات في كأس الرابطة، حقق فوز وحيد وهزيمتين بالمجموعة الأولى من البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد المقاولون العرب

من المقرر أن يختتم الأهلي عام 2025 بمواجهة المقاولون العرب في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

وتقام مباراة الأهلي والمقاولون يوم الثلاثاء المقبل (30 ديسمبر) في الثامنة مساءً على ملعب السلام.

