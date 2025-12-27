المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للمرة الثانية في القرن الحادي والعشرين.. أبناء "الدرجة الثانية" يسقطون الأهلي في كأس مصر

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:24 م 27/12/2025
مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات

مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات

سقط النادي الأهلي في فخ الهزيمة، على يد نظيره المصرية للاتصالات، بهدفين مقابل هدف، ليودع بطولة كأس مصر، في مفاجأة مدوية، من دور الـ32.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يودع فيها الأهلي بطولة الكأس من دور الـ32، على يد أحد أندية الدرجة الثانية، والأولى منذ 17 عامًا.

وكانت المرة الأولى التي خرج فيها الأهلي من البطولة العريقة، على يد أحد أندية الدرجة الثانية، في القرن الـ21، على يد بترول أسيوط.

ونجح بترول أسيوط خلال نسخة عام 2008، في إقصاء الأهلي من دور الـ32، بهدف دون رد سجله حمدي سيف.

وعادت لعنة الدرجة الثانية، لتطيح بالأهلي من بطولة كأس مصر، بعدما تغلب عليه فريق المصرية للاتصالات، بنتيجة 2-1.

وقلب المصرية للاتصالات تأخره أمام الأهلي بنتيجة 1-0 في الشوط الأول، لانتصار درامي بفضل ثنائية المهاجم مصطفى فوزي، في مواجهة امتدت للأشواط الإضافية.

وينشط المصرية للاتصالات في دوري الدرجة الثانية، والذي يعرف حاليًا باسم "دوري المحترفين"، وينافس على الصعود للدوري المصري الممتاز، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 26 نقطة.

الأهلي كأس مصر المصرية للاتصالات

