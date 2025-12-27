المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
برجاء إدخال نص صحيح
بعد إقصاء الأهلي.. مدرب المصرية للاتصالات: لعبنا بحذر وهاجمنا بالطريقة الصحيحة

طارق متولي

كتب - طارق متولي

08:31 م 27/12/2025
مدرب المصرية للاتصالات

مدرب المصرية للاتصالات

علق أليو زبيرو، المدير الفني لفريق المصرية للاتصالات، على الفوز الكبير الذي حققه أمام الأهلي، في إطار مواجهات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وخسر الأهلي أمام المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1، حيث صعد الفريقان إلى الأشواط الإضافية، ولكن تمكن المصرية للاتصالات من خطف الفوز وإقصاء المارد الأحمر من البطولة.

تصريحات مدرب المصرية للاتصالات بعد إقصاء الأهلي من كأس مصر

وقال زبيرو في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: "المباراة كانت صعبة، لعب الفريق 120 دقيقة بأداء عالي جدًا أمام الأهلي، الذي يقدم مستوى جيد للغاية".

وأضاف: "بالنسبة لنا لعبنا بحذر وانتظرنا الفرصة للهجوم بالطريقة الصحيحة، الأهلي نادي من طراز عالٍ وكبير، لكننا تمكنا من التكيف مع المباراة، وتعادلنا ولاحظنا انخفاض أداء الأهلي بعض الشيء فهاجمنا".

وعن مصطفى فوزي صاحب هدفي اللقاء، تابع: "مصطفى فوزي لاعب جيد جدًا، ويؤدي بأقصى جدية وتركيز، وقلت له إن المطلوب منه هو الأداء فقط، فالأمر لا يتعلق بمدة المشاركة بل بما يقدمه في المباراة".

وأتم: "كان من الصعب اللعب بعشرة لاعبين أمام الأهلي بعد إصابة أحد لاعبينا، لكننا استطعنا إدارة الموقف وتحقيق الفوز لن نحتفل كثيرًا، وسنبدأ التحضير من جديد بعد الراحة غدًا".

