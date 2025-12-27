مصطفى فوزي: سجلت أصعب هدفين في حياتي بمرمى الأهلي

أعرب مصطفى فوزي، مهاجم فريق المصرية للاتصالات، عن سعادته البالغة بعد تسجيله ثنائية الفوز على النادي الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والتي شهدت خروج الفريق الأحمر من البطولة بهدفين مقابل هدف، في مفاجأة مدوية.

تصريحات مصطفى فوزي بعد إقصاء الأهلي

وقال فوزي في تصريحات لقناة "أون سبورت": "الحمد لله على الهدفين والفوز، الهدفان اللذان سجلتهما في مرمى الأهلي هما أصعب هدفين في مسيرتي الكروية، لأنني ابن من أبناء النادي الأهلي، الذي نشأت وتربيت في صفوفه لمدة 9 سنوات كاملة".

وأضاف فوزي، الذي عاد مؤخراً من إصابة طويلة: "أنا لست لاعباً صغيراً، وواجهت مواقف صعبة كثيرة في مسيرتي، لكنني تعبت كثيراً في الفترة الماضية لأعود وأقف على قدمي من جديد، ربنا كلل مجهودي بهذين الهدفين".

وتابع: "كنت أطلب من المدير الفني مشاركة أكبر في المباراة، وبعد اللقاء قال لي إنني كنت أطالب بوقت أطول، لكن عندما حصلت على الفرصة في الوقت المناسب، سجلت هدفين، هدفي الآن العودة إلى الدوري الممتاز مرة أخرى مع المصرية للاتصالات".

وقلب فريق المصرية للاتصالات تأخره في الشوط الأول بهدف من الأهلي، لينجح في الفوز الدرامي بفضل ثنائية مصطفى فوزي في الأشواط الإضافية، ليضمن الفريق بطاقة التأهل لدور الـ16 من البطولة.

