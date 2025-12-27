تعرض النادي الأهلي لخسارة صعبة في مباراته التي خاضها أمام المصرية للاتصالات، في إطار مواجهات دور الـ 32 من كأس مصر.

وخسر المارد الأحمر بنتيجة 2-1 في هذه المباراة، حيث ودع البطولة من الأدوار المبكرة، وهو الأمر الذي يعد مفاجأة كبيرة لجماهير الفريق، رغم عدم مشاركة التشكيل الأساسي في المباراة.

وكانت المرة الأولى والأخيرة التي خسر فيها المارد الأحمر في بطولة كأس مصر في دور الـ 32 أمام أندية الدرجة الثانية عام 2008، حيث نجح بترول الأسيوط في الفوز في هذا اللقاء بهدف سجله حمدي سيف لإقصاء الأهلي.

وفي هذا الموسم، استطاع المارد الأحمر أن يعوض خسارة بترول الأسيوط بالفوز بثلاثية الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري.

وفاز المارد الأحمر على نظيره القطن الكاميروني في نهائي دوري أبطال أفريقيا في هذا العام، بعد الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0، والتعادل بنتيجة 2-2 في مباراتة الإياب.

من جانبه، حصل المارد الأحمر على بطولة الدوري الممتاز في هذا الموسم، بعد تصدره جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، بينما كان أقرب منافسيه هو نادي الإسماعيلي صاحب المركز الثاني برصيد 53 نقطة، ليتوج وقتها الأهلي بلقبه الثالث والثلاثين والرابع على التوالي.

وفي كأس السوبر المصري، استطاع المارد الأحمر أن يفوز بالبطولة على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 2-0، ليحصد الأهلي بذلك لقبه الخامس وقتها.

وبالتالي، يعد موسم 2008 من المواسم الناجحة بالنسبة للنادي الأهلي، رغم خسارته في كأس مصر من دور الـ 32 أمام بترول أسيوط.