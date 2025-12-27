المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 2
19:30
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

0 0
22:00
تونس

تونس

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

1 1
19:30
تنزانيا

تنزانيا

كأس مصر
الأهلي

الأهلي

1 2
17:00
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

1 1
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 1
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 1
17:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

0 0
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

1 1
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

على غرار 2008.. هل ينجح الأهلي في تحويل خسارة الكأس إلى موسم تاريخي؟

طارق متولي

كتب - طارق متولي

09:06 م 27/12/2025
الأهلي

فريق الأهلي

تعرض النادي الأهلي لخسارة صعبة في مباراته التي خاضها أمام المصرية للاتصالات، في إطار مواجهات دور الـ 32 من كأس مصر.

وخسر المارد الأحمر بنتيجة 2-1 في هذه المباراة، حيث ودع البطولة من الأدوار المبكرة، وهو الأمر الذي يعد مفاجأة كبيرة لجماهير الفريق، رغم عدم مشاركة التشكيل الأساسي في المباراة.

وكانت المرة الأولى والأخيرة التي خسر فيها المارد الأحمر في بطولة كأس مصر في دور الـ 32 أمام أندية الدرجة الثانية عام 2008، حيث نجح بترول الأسيوط في الفوز في هذا اللقاء بهدف سجله حمدي سيف لإقصاء الأهلي.

وفي هذا الموسم، استطاع المارد الأحمر أن يعوض خسارة بترول الأسيوط بالفوز بثلاثية الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري.

وفاز المارد الأحمر على نظيره القطن الكاميروني في نهائي دوري أبطال أفريقيا في هذا العام، بعد الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0، والتعادل بنتيجة 2-2 في مباراتة الإياب.

من جانبه، حصل المارد الأحمر على بطولة الدوري الممتاز في هذا الموسم، بعد تصدره جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، بينما كان أقرب منافسيه هو نادي الإسماعيلي صاحب المركز الثاني برصيد 53 نقطة، ليتوج وقتها الأهلي بلقبه الثالث والثلاثين والرابع على التوالي.

وفي كأس السوبر المصري، استطاع المارد الأحمر أن يفوز بالبطولة على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 2-0، ليحصد الأهلي بذلك لقبه الخامس وقتها.

وبالتالي، يعد موسم 2008 من المواسم الناجحة بالنسبة للنادي الأهلي، رغم خسارته في كأس مصر من دور الـ 32 أمام بترول أسيوط.

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات
أخبار إحصائيات
الأهلي كأس مصر المصرية للاتصالات خسارة الأهلي إقصاء الأهلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
نيجيريا

نيجيريا

0 0
تونس

تونس

11

تحضير من لاعبي منتخب تونس بعد تمريرات وسط الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg