ليلة قاسية عاشها الأهلي وجماهيره بعد وداع بطولة كأس مصر من دور الـ32 بعد الخسارة المفاجئة أمام المصرية للاتصالات أحد فرق القسم الثاني.

وانتصر فريق المصرية للاتصالات على الأهلي بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت، بدور الـ32 من كأس مصر.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يودع فيها الأهلي بطولة الكأس من دور الـ32، على يد أحد أندية الدرجة الثانية، والأولى منذ 17 عامًا.

وشهدت المباراة لقطات ومشاعر مختلطة بين الفرحة الهستيرية للاعبي المصرية للاتصالات والحسرة التي ظهرت وجوه لاعبي الأهلي.

وكانت اللقطة الأبرز خلال أحداث اللقاء هو رفض مصطفى فوزي الاحتفال بهدفيه أمام الأهلي، باعتباره كان أحد أبناء القلعة الحمراء.

وقال فوزي في تصريحات له بعد المباراة: "الهدفان اللذان سجلتهما في مرمى الأهلي هما أصعب هدفين في مسيرتي لأنني ابن من أبناء النادي الأهلي الذي نشأت وتربيت في صفوفه لمدة 9 سنوات كاملة".

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد وداع كأس مصر

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراته الأخيرة في عام 2025 عندما يلتقي مع المقاولون العرب ببطولة كأس الرابطة المصرية.

ومن المقرر أن يختتم الأهلي عام 2025 بمواجهة المقاولون العرب في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

وتقام مباراة الأهلي والمقاولون يوم الثلاثاء المقبل (30 ديسمبر) في الثامنة مساءً على ملعب السلام.