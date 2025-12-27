المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
طلائع الجيش يتأهل لربع نهائي كأس مصر على حساب كهرباء الإسماعيلية بركلات الترجيح

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:32 م 27/12/2025
مباراة طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية

مباراة طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية في كأس مصر

خطف فريق طلائع الجيش بطاقة التأهل، لربع نهائي بطولة كأس مصر، عقب تغلبه على فريق كهرباء الإسماعيلية بركلات الترجيح، في دور الـ16 من المسابقة المحلية.

وكان الوقت الأصلى قد انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، لتمتد المواجهة للأشواط الإضافية، ثم ركلات الترجيح التي منحت الانتصار لفريق طلائع الجيش بنتيجة 4-2.

وتقدم طلائع الجيش بهدف محمد عاطف، في الدقيقة 30، بعد عرضية من زميله كريم طارق، تابعها الجناح الشاب برأسية متقنة سكنت الشباك.

وأدرك كهرباء الإسماعيلية التعادل في الدقيقة 89، بأقدام عبد الله عبد الرحمن "مارادونا" بعد رأسية من عمر السعيد.

وضرب طلائع الجيش موعدًا مع الفائز من لقاء سموحة وحرس الحدود، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

طلائع الجيش
طلائع الجيش
أخبار إحصائيات
كأس مصر طلائع الجيش كهرباء الإسماعيلية

