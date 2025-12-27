المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 2
19:30
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

0 0
22:00
تونس

تونس

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

1 1
19:30
تنزانيا

تنزانيا

كأس مصر
الأهلي

الأهلي

1 2
17:00
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

1 1
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 1
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 1
17:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

0 0
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

1 1
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الأهلي والزمالك يتصدران.. 7 مفاجآت تاريخية سابقة في "كأس مصر"

رائد سمير

كتب - رائد سمير

09:39 م 27/12/2025
الأهلي

الأهلي والمصرية للاتصالات - صورة أرشيفية

تتميز دائمًا بطولة "الكأس" في جميع بلدان العالم بأنها صاحبة "المفاجآت الكبرى"، نظرًا لنتائجها غير المتوقعة في مبارياتها، خصوصًا مع نظامها المعتاد بـ "خروج المغلوب".

ولا تختلف بطولة كأس مصر كثيرًا عن نظرائها في جميع البلدان الأخرى، حيث شهدت على مدار تاريخها -وهي المسابقة الأعرق والأقدم في مصر- العديد من المفاجآت، ولعل أخرها هزيمة الأهلي أمام المصرية للاتصالات، اليوم.

الأهلي صاحب الرقم القياسي بالتتويج بكأس مصر بعدد 36 مرة، غادر البطولة هذا الموسم في أولى مبارياته، وذلك بعد الهزيمة أمام المصرية للاتصالات بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام، لحساب منافسات دور الـ 32.

ويستعيد "يلا كورة" بذاكرة متابعيه للعديد من المفاجآت التي شهدتها بطولة كأس مصر منذ تأسيسها في 1921، أي قبل 27 عامًا من بداية بطولة الدوري الممتاز.

نهائي الترام والبوليس

يعد نهائي موسم 1938-1939 هو أولى مفاجآت كأس مصر على مدار التاريخ، إلا أن تلك النسخة أُقيمت تحت مسمى "كأس الملك"، وفاز حينها الترام بهدفين دون رد، في مباراة الإعادة، بعد التعادل في المباراة الأولى بهدف لمثله.

ذلك النهائي، جاء بعد مفاجئتين في الأدوار الإقصائية، إذ فاز البوليس على الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة الثانية، بعد تعادلهما في المباراة الأولى بدون أهداف، فيما فاز الترام على الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدفين.

الحارس شادي محمد

يرتبط نهائي نسخة موسم 2003-2004 باسم شادي محمد، مدافع الأهلي حينها، والذي تحول في تلك المباراة إلى حارس مرمى للفريق، بعد إصابة الحارس الأساسي، أمير عبد الحميد، عقب انتهاء تبديلات الأحمر.

النهائي الذي أُقيم على ملعب الكلية الحربية، وفاز به المقاولون العرب، القادم من دوري الدرجة الثانية، وبقيادة "المعلم" حسن شحاتة، شهد مشاركة شادي محمد كحارس مرمى للأهلي، في أخر 10 دقائق، ليتمكن ذئاب الجبل من تسجيل هدف في اللحظات الأخيرة، تُوج به بالبطولة.

هزيمة جوزيه في أسيوط

وسبق للأهلي الخروج من بطولة كأس مصر من دور الـ 32، أمام فريق غير ناشط في الدوري الممتاز، وذلك عند الهزيمة في ملعب أسيوط، أمام بترول أسيوط بهدف نظيف، في نسخة موسم 2008.

وتمكن حمدي سيف، لاعب بترول أسيوط من إحراز هدف الفوز لفريقه على الأهلي بقيادة مدربه الأبرز في تاريخه، مانويل جوزيه، في الدقيقة 49 من أحداث المباراة، ليقصي حامل اللقب حينها من البطولة مبكرًا.

المفاجأة الأكبر

عند ذكر اسم "مفاجآت الكأس" سيتبادر لأذهان المتابعين للكرة المصرية مباشرةً، مباراة الزمالك أمام بني عبيد، والتي فجرّ فيها الأخير المفاجأة الأكبر بالفوز بهدف نظيف، لحساب دور الـ 32 من البطولة.

الفريق القادم من دوري الدرجة الثالثة، نجح على ملعب المنصورة، وبالتسديدة الأشهر في تاريخ اللاعب، السيد المندوه، والتي سكنت شباك الحارس، عبد الواحد السيد، في كتابة مفاجأة لا يمكن تصورها حينها، وأقصى الأبيض من البطولة مبكرًا.

نهائي صادم

اكتظت مدرجات استاد القاهرة في أكتوبر 2011، بجماهير الزمالك، من أجل الاحتفال ببطولة كأس مصر، وذلك في المباراة النهائية أمام إنبي، إلا أن النهاية كانت صادمة للأبيض.

فريق إنبي الذي أقصى الأهلي في الأدوار الأولى من البطولة، نجح في تفجير مفاجأة جديدة بقيادة مديره الفني، مختار مختار، حيث تغلب على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في الدور النهائي، رغم التأخر في النتيجة بهدف نظيف.

صدمة الأسيوطي

في إبريل 2018، وبعد توقف المفاجآت عدة مواسم، نجح فريق الأسيوطي بقيادة مدربه، علي ماهر، في تفجير واحدة من المفاجآت غير المتوقعة، عندما أقصى، الأهلي، من الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

ونجح الأسيوطي في الفوز على الأهلي بهدف نظيف على ملعب السلام، الذي شهد خروج الأحمر أيضًا اليوم أمام المصرية للاتصالات، والأغرب أن صاحب الهدف حينها، هو عمر كمال عبد الواحد، لاعب الأهلي حينها.

أولى بطولات توروب المهدرة

أهدر ييس توروب، المدير الفني لفريق الأهلي أولى بطولاته مع الأحمر، بعدما تلقى هزيمة مفاجئة أمام القادم من دوري الدرجة الثانية، المصرية للاتصالات.

الفريق الذي يقوده المدرب النيجيري، أليو زوبيرو تمكن من إقصاء رجال الدنماركي، ييس توروب، رغم تأخره في النتيجة بهدف، سجله عمر كمال عبد الواحد، حيث نجح في التعادل في أخر 10 دقائق، قبل أن يصل للشوطين الإضافيين، ليسجل هدف التأهل.

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات
أخبار إحصائيات
الزمالك الأهلي كأس مصر عمر كمال عبد الواحد ييس توروب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
نيجيريا

نيجيريا

0 0
تونس

تونس

11

تحضير من لاعبي منتخب تونس بعد تمريرات وسط الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg