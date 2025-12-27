واصل المدرب النيجيري أليو زوبيرو، المدير الفني لفريق المصرية للاتصالات، كتابة المفاجآت في مسيرته الكروية، بعدما نجح في إقصاء النادي الأهلي، من دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وتغلب فريق المصرية للاتصالات بقيادة المدرب النيجيري، على حساب نظيره الأهلي، بهدفين مقابل هدف، بعدما قلب تأخره بنتيجة 1-0، لانتصار من بوابة الأشواط الإضافية.

وظهرت بصمة أليو على أداء فريقه الذي قدم مستوى مميز في مواجهة الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب البطولة عبر التاريخ، كما تدخل في الوقت اللازم، ودفع بالمهاجم البديل مصطفى فوزي، الذي أحرز ثنائية الانتصار التاريخي.

وكان أليو زوبيرو قد تولى تدريب نادي المصرية للاتصالات "وي" مؤخرًا، خلفًا لأحمد نبيل مانجا، الذي تولى منصب مدير الكرة، في مطلع شهر نوفمبر الماضي.

وكشف أليو زوبير في ذلك الوقت، عن كواليس تجربته الجديدة في مصر، في تصريحات لراديو أون سبورت: "تواصلت معي شركة المصرية للاتصالات لكي أتولى تدريب الفريق، وعندما نظرت للفرص وجدته فريق لديه بنية وإدارة جيدة".

وأضاف: "أؤمن أن الفريق لديه ما يلزم للصعود للدرجة الأعلى، وأعتقد أننا سوف نظهر كل الإيجابيات التي لدينا في الدوري هذا الموسم".

وقدم أليو زوبيرو نتائج مميزة مع فريق المصرية للاتصالات، حيث لم يخسر سوى مواجهة وحيدة أمام الإنتاج الحربي، بينما حقق انتصارين وتعادلين في دوري المحترفين.

وتفوق زوبيرو في بطولة كأس مصر على نادي النجوم، بركلات الترجيح، قبل أن يسقط الأهلي بنتيجة 2-1، ليصعد لدور الـ16.

ويعرف أليو الأراضي المصرية جيدًا، حيث سبق له النجاح من بوابة الفراعنة، حينما قاد منتخب نيجيريا للشباب، في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، التي أقيمت في مصر، وحصد الميدالية البرونزية، ليقود النسور للتأهل لنهائيات كأس العالم الماضية.

وتولى المدرب صاحب الـ61 عامًا، مهمة قيادة منتخب نيجيريا للشباب منذ سبتمبر 2024، وحقق المفاجأة بالتفوق على السنغال في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، قبل الهزيمة على يد جنوب أفريقيا في نصف النهائي، لكنه عاد ليهزم منتخب مصر في لقاء تحديد المركز الثالث، ويحصد الميدالية البرونزية.

وبدأ زوبيرو مسيرته التدريبية عام 2019، وقاد عدة أندية من بينها ويكي توريستس، جومبي يونايتد، ثم إلكانيمي واريورز الذي قاده للفوز بكأس الاتحاد في نيجيريا، حيث عمل لعدة سنوات في الدوري النيجيري الممتاز وكذلك الدرجة الثانية.