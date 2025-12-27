كتب النادي الأهلي أكبر مفاجآت كأس مصر هذا الموسم "2025-2026" بعد خسارة مفاجئة ضد المصرية للاتصالات أحد فرق الدرجة الثانية.

وانتصر فريق المصرية للاتصالات على الأهلي بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت، بدور الـ32 من كأس مصر.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يودع فيها الأهلي بطولة الكأس من دور الـ32، على يد أحد أندية الدرجة الثانية، والأولى منذ 17 عامًا.

للتعرف على نتائج دور الـ32 في كأس مصر اضغط هنا

المتأهلون إلى دور الـ16 في كأس مصر

حسم 15 فريقا تأهلهم إلى ثمن نهائي بطولة كأس مصر لموسم "2025-2026"، ولم يتبق سوى مقعد واحد بين الزمالك وبلدية المحلة.

وتأهل لدور الـ16 في الكأس كل من: "سموحة، البنك الأهلي، بتروجيت، كهرباء الإسماعيلية، فاركو، إنبي، حرس الحدود، طلائع الجيش، الجونة، المصري، بيراميدز، سيراميكا كليوباترا، زد، مودرن سبورت، والمصرية للاتصالات".

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وبلدية المحلة في الثانية والنصف عصر غدٍ الأحد.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي والاتحاد السكندري ودعا من دور الـ32 بكأس مصر أمام حرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية.

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية