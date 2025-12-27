المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

3 2
22:00
تونس

تونس

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

0 2
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

كأس مصر
الأهلي

الأهلي

1 2
17:00
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

1 1
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 2
19:30
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 1
17:00
برايتون

برايتون

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

1 1
19:30
تنزانيا

تنزانيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 1
17:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

1 1
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

وداع الأهلي والإسماعيلي والاتحاد.. المتأهلون إلى دور الـ16 في كأس مصر

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:40 م 27/12/2025
الأهلي

الأهلي

كتب النادي الأهلي أكبر مفاجآت كأس مصر هذا الموسم "2025-2026" بعد خسارة مفاجئة ضد المصرية للاتصالات أحد فرق الدرجة الثانية.

وانتصر فريق المصرية للاتصالات على الأهلي بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت، بدور الـ32 من كأس مصر.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يودع فيها الأهلي بطولة الكأس من دور الـ32، على يد أحد أندية الدرجة الثانية، والأولى منذ 17 عامًا.

للتعرف على نتائج دور الـ32 في كأس مصر اضغط هنا

المتأهلون إلى دور الـ16 في كأس مصر

حسم 15 فريقا تأهلهم إلى ثمن نهائي بطولة كأس مصر لموسم "2025-2026"، ولم يتبق سوى مقعد واحد بين الزمالك وبلدية المحلة.

وتأهل لدور الـ16 في الكأس كل من: "سموحة، البنك الأهلي، بتروجيت، كهرباء الإسماعيلية، فاركو، إنبي، حرس الحدود، طلائع الجيش، الجونة، المصري، بيراميدز، سيراميكا كليوباترا، زد، مودرن سبورت، والمصرية للاتصالات".

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وبلدية المحلة في الثانية والنصف عصر غدٍ الأحد.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي والاتحاد السكندري ودعا من دور الـ32 بكأس مصر أمام حرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية.

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

الأهلي كأس مصر المصرية للاتصالات مباريات كأس مصر المتأهلون إلى دور الـ16 بكأس مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
نيجيريا

نيجيريا

3 2
تونس

تونس

88

جاء هدف منتخب تونس الثاني بعد تسديدة قوية من علي العابدي من ركلة جزاء وتهز الكرة الشباك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg