أعادت هزيمة النادي الأهلي أمام المصرية للاتصالات في كأس مصر، إلى الأذهان الخروج المبكر للأحمر أمام بترول أسيوط، قبل 17 عامًا.

وغادر النادي الأهلي بطولة كأس مصر مبكرًا، بعد الهزيمة أمام المصرية للاتصالات، بعد الهزيمة بهدفين لهدف، على ملعب السلام، لحساب منافسات دور الـ 32.

نفس الدور

لم يسبق للنادي الأهلي أن غادر بطولة كأس مصر من دور الـ 32، إلا في مناسبتين فقط، الأولى كانت في موسم 2007-2008، بالهزيمة بهدف نظيف أمام بترول أسيوط، والثانية، اليوم أمام المصرية للاتصالات، بهدفين لهدف، وفي كلتا المناسبتين كان المنافس من دوري الدرجة الثانية.

وتمكن حمدي سيف، لاعب بترول أسيوط من إحراز هدف الفوز لفريقه على الأهلي بقيادة مدربه الأبرز في تاريخه، مانويل جوزيه، في الدقيقة 49 من أحداث المباراة، ليقصي حامل اللقب حينها من البطولة مبكرًا.

بطاقة حمراء

شهدت مباراة النادي الأهلي أمام بترول أسيوط، حصول معتز إينو، لاعب الأحمر على بطاقة حمراء في الدقيقة 67، بعد تدخل عنيف على أحد لاعبي بترول أسيوط.

نفس البطاقة تكررت في مباراة اليوم، أمام المصرية للاتصالات، حيث حصل طاهر محمد طاهر على بطاقتين صفراويتين، كانت الثانية في الشوط الإضافي الأول، ليغادر الملعب، ويمهد الطريق للفريق الناشط في دوري الدرجة الثانية للفوز.

غياب النجوم

غاب عن ييس توروب، المدير الفني للأهلي العديد من النجوم في مباراة اليوم، على رأسهم محمد مجدي أفشة، وأشرف بن شرقي، وكريم فؤاد للإصابة.

كما غاب عن الأهلي لاعبيه الدوليين، المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب، وأبرزهم محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وأحمد سيد زيزو، ومحمود حسن تريزيجيه، ومروان عطية مع منتخب مصر، بجانب محمد علي بن رمضان، لاعب تونس، وأليو ديانج، لاعب مالي.

الأمر نفسه تكرر قبل 17 عامًا، حيث غاب عن الأهلي العديد من اللاعبين المصابين، وأيضًا اللاعبين الدوليين، الذين تواجدوا مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2008، التي أُقيمت في غانا.

أبرز هؤلاء النجوم في 2008 الذين غابوا عن الأهلي أمام بترو أسيوط، كان وائل جمعة، وشادي محمد، وأحمد فتحي، وعصام الحضري، ومحمد أبو تريكة، وعماد متعب، بجانب الثنائي الأنجولي، أمادو فلافيو، وجيلبرتو.

