كلام فى الكورة
تعديل دفاعي وتوازن لتجنب المفاجأة.. كيف يفكر أحمد عبد الرؤوف قبل مواجهة الزمالك وبلدية المحلة؟

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:12 ص 28/12/2025
أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك

أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك

اختتم نادي الزمالك، بقيادة مدربه أحمد عبد الرؤوف، استعداداته لمواجهة بلدية المحلة، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، التي ستقام ظهر اليوم الأحد، حيث يبحث المدير الفني للفريق الأبيض على بداية مشوار الحفاظ على اللقب بنجاح، وتجنب مفاجآت الكأس.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، عن كيف يفكر أحمد عبد الرؤوف في مواجهة بلدية المحلة، وأبرز تعليماته للاعبي الفريق الأبيض.

وقال المصدر: "عبد الرؤوف لا ينوي إجراء عدة تعديلات على خطة وتشكيل الزمالك، حيث سيلجأ للاعتماد على أسلوب متوازن بدون اندفاع، خوفًا من حدوث مفاجأة".

وتابع: "عبد الرؤوف طالب لاعبيه بحسم اللقاء مبكرًا، منعًا لمفاجآت الكأس التي شهدتها النسخة الحالية، وآخرها خروج الأهلي أمام المصرية للاتصالات، بالإضافة لخروج الإسماعيلي ضد الحرس".

وأكمل: "المفاجأة الأكبر في تشكيل الزمالك قد تكون الاعتماد على المدافع الشاب علي عبد المجيد بصفة أساسية، على حساب زميله هشام فؤاد، بعد تصعيده لمران الفريق الأول خلال الأيام الماضية".

وأوضح المصدر، أنه من المتوقع أن يتواجد محمد عواد في حراسة المرمى، بينما قد يشارك علي عبد المجيد بجوار محمود حمدي الونش في قلب الدفاع، والدفع بعمر جابر في مركز الظهير الأيمن، وأحمد عبد الرحيم إيشو في مركز الظهير الأيسر.

وأشار إلى أن الثنائي محمود جهاد وسيف جعفر سيتواجدان في خط الوسط، مع عودة ناصر ماهر لتشكيل الزمالك الأساسي في مركز صانع الألعاب.

وأتم أن عبد الرؤوف سيعتمد على خوان بيزيرا وأحمد شريف في الجناحين الأيمن والأيسر كما حدث في لقاءات كأس الرابطة، مع عودة المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ لقيادة خط الهجوم بصفة أساسية، عقب استبعاد عمرو ناصر من القائمة.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك بلدية المحلة أحمد عبد الرؤوف

