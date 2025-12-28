نشر يلا كورة، العديد من الموضوعات الهامة، على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها توديع الأهلي بطولة كأس مصر من دور الـ32 أمام المصرية للاتصالات.

وإليكم أبرز الموضوعات:

ودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من بطولة كأس مصر بعد السقوط المفاجئ أمام المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1، مساء اليوم السبت.

أظهر منتخب مصر قوته خلال الجولة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، موجهًا رسالة شديدة اللهجة للفرق المشاركة بالبطولة، مفادها أن الفراعنة في طريقهم نحو التتويج بلقب الأميرة السمراء للمرة الثامنة.

كشف مصدر داخل منتخب مصر، موقف الجهاز الفني من إراحة بعض اللاعبين، بعد بلوغ الدور المقبل من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بشكل رسمي.

أعلن نادي الجيش الملكي المغربي، تقدمه بطعن على القرارات الصادرة من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الصادرة بحق جماهيره عقب مباراة الفريق أمام الأهلي والتي جرت ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا.

أقرت اللجنة المحلية لتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025 في مدينة أغادير، إجراءً جديدًا يخص الحضور الجماهيري في المباريات التي تستضيفها تلك المنطقة، خلال منافسات بطولة الكان.

تتميز دائمًا بطولة "الكأس" في جميع بلدان العالم بأنها صاحبة "المفاجآت الكبرى"، نظرًا لنتائجها غير المتوقعة في مبارياتها، خصوصًا مع نظامها المعتاد بـ "خروج المغلوب".

أصبحت بوتسوانا أول منتخب يودع منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 من دور المجموعات.

كتب النادي الأهلي أكبر مفاجآت كأس مصر هذا الموسم "2025-2026" بعد خسارة مفاجئة ضد المصرية للاتصالات أحد فرق الدرجة الثانية.

تعرض محمد علي بن رمضان، لاعب منتخب تونس لإصابة قوية، خلال مشاركته في مباراة نسور قرطاج أمام نيجيريا، الجارية لحساب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف عن القائمة التي ستخوض مباراة بلدية المحلة، في كأس مصر