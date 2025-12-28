المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

- -
17:00
السودان

السودان

كأس مصر
الزمالك

الزمالك

- -
14:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

كأس الأمم الأفريقية
الجابون

الجابون

- -
14:30
موزمبيق

موزمبيق

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
13:30
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

- -
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
22:00
الكاميرون

الكاميرون

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
16:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

ملف يلا كورة.. صدمة الأهلي.. سيناريوهات منافس مصر.. وإصابة محمد علي بن رمضان

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:30 ص 28/12/2025
الأهلي

الأهلي

نشر يلا كورة، العديد من الموضوعات الهامة، على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها توديع الأهلي بطولة كأس مصر من دور الـ32 أمام المصرية للاتصالات.

وإليكم أبرز الموضوعات:

صدمة تاريخية.. الأهلي يودع كأس مصر أمام المصرية للاتصالات (فيديو)

ودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من بطولة كأس مصر بعد السقوط المفاجئ أمام المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1، مساء اليوم السبت.

مواجهة المغرب واردة.. 15 سيناريو لتحديد منافس مصر في دور الـ16 بأمم أفريقيا

أظهر منتخب مصر قوته خلال الجولة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، موجهًا رسالة شديدة اللهجة للفرق المشاركة بالبطولة، مفادها أن الفراعنة في طريقهم نحو التتويج بلقب الأميرة السمراء للمرة الثامنة.

تصرف خاص مع صلاح.. مصدر يكشف ليلا كورة موقف المنتخب من إراحة اللاعبين أمام أنجولا

كشف مصدر داخل منتخب مصر، موقف الجهاز الفني من إراحة بعض اللاعبين، بعد بلوغ الدور المقبل من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بشكل رسمي.

بسبب بيراميدز والأهلي.. كاف يعاقب الجيش الملكي بحرمانه من جماهيره 3 مباريات

أعلن نادي الجيش الملكي المغربي، تقدمه بطعن على القرارات الصادرة من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الصادرة بحق جماهيره عقب مباراة الفريق أمام الأهلي والتي جرت ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا.

يخص مباريات مصر.. إجراء مغربي بشأن الحضور الجماهيري في كأس أفريقيا

أقرت اللجنة المحلية لتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025 في مدينة أغادير، إجراءً جديدًا يخص الحضور الجماهيري في المباريات التي تستضيفها تلك المنطقة، خلال منافسات بطولة الكان.

الأهلي والزمالك يتصدران.. 7 مفاجآت تاريخية سابقة في "كأس مصر"

تتميز دائمًا بطولة "الكأس" في جميع بلدان العالم بأنها صاحبة "المفاجآت الكبرى"، نظرًا لنتائجها غير المتوقعة في مبارياتها، خصوصًا مع نظامها المعتاد بـ "خروج المغلوب".

رسميا.. بوتسوانا أول منتخب يودع كأس أمم أفريقيا 2025

أصبحت بوتسوانا أول منتخب يودع منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 من دور المجموعات.

وداع الأهلي والإسماعيلي والاتحاد.. المتأهلون إلى دور الـ16 في كأس مصر

كتب النادي الأهلي أكبر مفاجآت كأس مصر هذا الموسم "2025-2026" بعد خسارة مفاجئة ضد المصرية للاتصالات أحد فرق الدرجة الثانية.

إصابة قوية لمحمد علي بن رمضان في مباراة تونس ونيجيريا (صور)

تعرض محمد علي بن رمضان، لاعب منتخب تونس لإصابة قوية، خلال مشاركته في مباراة نسور قرطاج أمام نيجيريا، الجارية لحساب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

استمرار غياب عبد الله السعيد.. قائمة الزمالك لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف عن القائمة التي ستخوض مباراة بلدية المحلة، في كأس مصر

