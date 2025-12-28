تقام مساء اليوم الأحد، عدة مباريات في مختلف البطولات العالمية والمحلية، لعل أبرزها هي مواجهة الزمالك مع بلدية المحلة في بطولة كأس مصر بالإضافة إلى استكمال مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

مواجهة الزمالك مع بلدية المحلة ستقام في الثانية والنصف عصرا ضمن مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

ويتطلع نادي الزمالك خلال مواجهته مع بلدية المحلة، لتجنب المفاجآت بالأخص بعدما تلقى النادي الأهلي هزيمة مساء أمس السبت من فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1 في لقاء امتد حتى الأشواط الإضافية.

وبعيدا عن مواجهة الزمالك مع البلدية، ستقام مواجهة البنك الأهلي مع إنبي في دور الـ 16.

أما في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب، ستختتم مساء اليوم الأحد، مباريات الجولة الثانية بـ4 مواجهات إذ يلتقي منتخب الجابون مع موزمبيق، وغينيا الاستوائية مع السودان، بالإضافة إلى مواجهة منتخب الجزائر مع بوركينا فاسو وأخيرا كوت ديفوار مع الكاميرون.

ومن القارة السمراء إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تختتم اليوم الأحد مباريات الجولة الـ 18 بمواجهتي سندرلاند مع ليدز يونايتد، وكريستال بالاس ضد توتنهام.

للتعرف على كل مباريات اليوم الأحد اضغط هنا

أبرز مباريات اليوم الأحد

كأس الأمم الأفريقية 2025

الجابون × موزمبيق.. الثانية والنصف عصرًا.. "bein sports max HD1"

غينيا الاستوائية × السوادان.. الخامسة مساء.. "bein sports max HD2"

الجزائر × بوركينا فاسو.. السابعة والنصف مساءً.. "bein sports max HD1"

كوت ديفوار × الكاميرون.. العاشرة مساءً.. "bein sports max HD1"

كأس مصر

الزمالك × بلدية المحلة.. الثانية والنصف عصرًا.. أون سبورت 1.

البنك الأهلي × إنبي.. الثانية والنصف ظهرًا.. أون سبورت 2.

الدوري الإنجليزي

سندرلاند × ليدز.. الرابعة عصرًا.. "Bein Sports HD1".

كريستال بالاس × توتنهام.. السادسة والنصف مساءً.. "Bein Sports HD1".

الدوري الإيطالي

ميلان × هيلاس فيرونا.. الواحدة والنصف ظهرًا.

أتالانتا × إنتر ميلان.. العاشرة إلا ربع مساءً.