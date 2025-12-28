يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة بلدية المحلة، في بطولة كأس مصر.

ويستهل نادي الزمالك مشواره في كأس مصر، بمواجهة بلدية المحلة الذي ينشط في دوري المحترفين.

موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة

وتقام مباراة الزمالك وبلدية المحلة، في تمام الثانية والنصف من مساء اليوم الأحد على ستاد المقاولون العرب في دور الـ32.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبلدية المحلة

وتذاع مباراة الزمالك وبلدية المحلة، على قناة أون سبورت1، الناقل الحصري لمباريات كأس مصر.

جاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – علي عبد المجيد - هشام فؤاد – بارون أوشينج – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمود جهاد – سيف جعفر – السيد أسامة - أنس وائل – أحمد صفوت – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد حمد – ناصر ماهر – حازم أسامة - أحمد شريف - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ.