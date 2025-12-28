المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
موعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:28 ص 28/12/2025
الزمالك وحرس الحدود

الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة بلدية المحلة، في بطولة كأس مصر.

ويستهل نادي الزمالك مشواره في كأس مصر، بمواجهة بلدية المحلة الذي ينشط في دوري المحترفين.

موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة

وتقام مباراة الزمالك وبلدية المحلة، في تمام الثانية والنصف من مساء اليوم الأحد على ستاد المقاولون العرب في دور الـ32.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبلدية المحلة

وتذاع مباراة الزمالك وبلدية المحلة، على قناة أون سبورت1، الناقل الحصري لمباريات كأس مصر.

جاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – علي عبد المجيد - هشام فؤاد – بارون أوشينج – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمود جهاد – سيف جعفر – السيد أسامة - أنس وائل – أحمد صفوت – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد حمد – ناصر ماهر – حازم أسامة - أحمد شريف - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ.

ويستمر غياب عبد الله السعيد، بالإضافة إلى آدم كايد وعمرو ناصر، عن قائمة الزمالك أمام بلدية المحلة.

 

 

الزمالك كأس مصر بلدية المحلة

