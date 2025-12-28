استقر أحمد عبد الرؤوف، مدرب نادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة بلدية المحلة، في كأس مصر.

ويلعب نادي الزمالك مساء اليوم الأحد، مع بلدية المحلة مساء اليوم الأحد، على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2025-26.

ويتطلع نادي الزمالك الذي يحمل لقب هذه النسخة من الفوز في هذه المباراة من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ 16 وتفادي مفاجآت البطولة المحلية، بالأخص بعد خسارة النادي الأهلي أمس السبت من فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1.

ومن المتوقع أن يبدأ عبد الرؤوف بتشكيل مكون من:

محمد عواد في حراسة المرمى.

في الدفاع: أحمد عبد الرحيم إيشو، محمود حمدي الونش، علي عبد المجيد، عمر جابر.

في خط الوسط: محمود جهاد، سيف جعفر، ناصر ماهر.

في الهجوم: خوان بيزيرا، عدي الدباغ، أحمد شريف.

وبهذه التشكيلة، سيجري مدرب الزمالك 3 تعديلات بإشراك علي عبد المجيد في خط الدفاع بدلا من هشام فؤاد، بالإضافة إلى تواجد ناصر ماهر بدلا من آدم كايد في خط الوسط، وعودة عدي الدباغ بدلا من عمرو ناصر وذلك مقارنة بمواجهة سموحة الأخيرة في كأس الرابطة.