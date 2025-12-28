المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

- -
17:00
السودان

السودان

كأس مصر
الزمالك

الزمالك

- -
14:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

كأس الأمم الأفريقية
الجابون

الجابون

- -
14:30
موزمبيق

موزمبيق

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
13:30
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

- -
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
22:00
الكاميرون

الكاميرون

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
16:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

3 تعديلات منتظرة.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام بلدية المحلة في الكأس

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:02 ص 28/12/2025
الزمالك وحرس الحدود

الزمالك - صورة أرشيفية

استقر أحمد عبد الرؤوف، مدرب نادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة بلدية المحلة، في كأس مصر.

ويلعب نادي الزمالك مساء اليوم الأحد، مع بلدية المحلة مساء اليوم الأحد، على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2025-26.

ويتطلع نادي الزمالك الذي يحمل لقب هذه النسخة من الفوز في هذه المباراة من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ 16 وتفادي مفاجآت البطولة المحلية، بالأخص بعد خسارة النادي الأهلي أمس السبت من فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1.

ومن المتوقع أن يبدأ عبد الرؤوف بتشكيل مكون من:

محمد عواد في حراسة المرمى.

في الدفاع: أحمد عبد الرحيم إيشو، محمود حمدي الونش، علي عبد المجيد، عمر جابر.

في خط الوسط: محمود جهاد، سيف جعفر، ناصر ماهر.

في الهجوم: خوان بيزيرا، عدي الدباغ، أحمد شريف.

وبهذه التشكيلة، سيجري مدرب الزمالك 3 تعديلات بإشراك علي عبد المجيد في خط الدفاع بدلا من هشام فؤاد، بالإضافة إلى تواجد ناصر ماهر بدلا من آدم كايد في خط الوسط، وعودة عدي الدباغ بدلا من عمرو ناصر وذلك مقارنة بمواجهة سموحة الأخيرة في كأس الرابطة.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك كأس مصر بلدية المحلة تشكيل الزمالك المتوقع

