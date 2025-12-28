أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بلدية المحلة في كأس مصر.

ومن المقرر إقامة مباراة الزمالك وبلدية المحلة، في الثانية والنصف عصر اليوم الأحد على ستاد المقاولون العرب في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويتطلع نادي الزمالك الذي يحمل لقب هذه البطولة من الفوز في هذه المباراة من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ 16 وتفادي مفاجآت البطولة المحلية.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي "الونش"، السيد أسامة، أحمد عبد الرحيم إيشو.

خط الوسط: محمود جهاد، محمد أحمد حمد، ناصر ماهر.

خط الهجوم: خوان بيزيرا، ناصر منسي، أحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: المهدي سليمان، سيف جعفر، بارون أوشينج، عدي الدباغ، حازم أسامة، أنس وائل، محمد إبراهيم، أحمد صفوت، علي عبد المجيد.