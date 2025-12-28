المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

- -
17:00
السودان

السودان

كأس مصر
الزمالك

الزمالك

- -
14:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

كأس الأمم الأفريقية
الجابون

الجابون

- -
14:30
موزمبيق

موزمبيق

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

0 0
13:30
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

- -
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
22:00
الكاميرون

الكاميرون

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
16:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

ناصر منسي يقود الهجوم.. تشكيل الزمالك لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:26 م 28/12/2025
الزمالك وحرس الحدود

الزمالك

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بلدية المحلة في كأس مصر.

ومن المقرر إقامة مباراة الزمالك وبلدية المحلة، في الثانية والنصف عصر اليوم الأحد على ستاد المقاولون العرب في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويتطلع نادي الزمالك الذي يحمل لقب هذه البطولة من الفوز في هذه المباراة من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ 16 وتفادي مفاجآت البطولة المحلية.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي "الونش"، السيد أسامة، أحمد عبد الرحيم إيشو.

خط الوسط: محمود جهاد، محمد أحمد حمد، ناصر ماهر.

خط الهجوم: خوان بيزيرا، ناصر منسي، أحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: المهدي سليمان، سيف جعفر، بارون أوشينج، عدي الدباغ، حازم أسامة، أنس وائل، محمد إبراهيم، أحمد صفوت، علي عبد المجيد.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك كأس مصر بلدية المحلة

أخبار الميركاتو

حكيم زياش
الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
فنربخشة

غير معلنة

