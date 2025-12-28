أعلن علاء نوح المدير الفني لنادي بلدية المحلة، عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة الزمالك في بطولة كأس مصر.

ومن المقرر إقامة مباراة الزمالك وبلدية المحلة، في الثانية والنصف عصر اليوم الأحد على ستاد المقاولون العرب في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

تشكيل بلدية المحلة

حراسة المرمى: أحمد شوقي.

خط الدفاع: محمد عوض – محمود علاء – محمد طارق – مؤمن عبد ربه.

خط الوسط: أحمد الشامي – إبراهيم شتا – زياد طارق – مؤمن إبراهيم.

خط الهجوم: محمد خالد "فليكس" – صديق محمد.