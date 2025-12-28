المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

- -
17:00
السودان

السودان

كأس مصر
الزمالك

الزمالك

0 0
14:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

كأس الأمم الأفريقية
الجابون

الجابون

0 0
14:30
موزمبيق

موزمبيق

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

3 0
13:30
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

- -
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
22:00
الكاميرون

الكاميرون

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
16:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

ثنائي هجومي.. تشكيل بلدية المحلة لمواجهة الزمالك في كأس مصر

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:31 م 28/12/2025 تعديل في 01:56 م
بلدية المحلة

بلدية المحلة

أعلن علاء نوح المدير الفني لنادي بلدية المحلة، عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة الزمالك في بطولة كأس مصر.

ومن المقرر إقامة مباراة الزمالك وبلدية المحلة، في الثانية والنصف عصر اليوم الأحد على ستاد المقاولون العرب في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

تشكيل بلدية المحلة

حراسة المرمى: أحمد شوقي.

خط الدفاع: محمد عوض – محمود علاء – محمد طارق – مؤمن عبد ربه.

خط الوسط: أحمد الشامي – إبراهيم شتا – زياد طارق – مؤمن إبراهيم.

خط الهجوم: محمد خالد "فليكس" – صديق محمد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود عبد العزيز " الألماني" ومحمد حجازي ومحمد الصباحي وإسلام مرزوق وسعد أحمد السيد و حسام حسن وأحمد صلاح وبلال جمال وجوشوا.
الزمالك كأس مصر بلدية المحلة

مباشر
الزمالك

الزمالك

0 0
بلدية المحلة

بلدية المحلة

30

أحمد شريف يخرج من المباراة ممسكا بيده مع الجهاز الطبي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
