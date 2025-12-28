افتتح ناصر منسي، مهاجم الزمالك، أهداف فريقه أمام بلدية المحلة في بطولة كأس مصر 2025-26.

ويلعب الزمالك حاليا مع بلدية المحلة، على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

وانتظر نادي الزمالك حتى الدقيقة 45+1 ليسجل هدفه الأول عن طريق ناصر منسي الذي استلم الكرة القادمة من الخلف وراوغ حارس المرمى وأسكنها الشباك.

وبشكل عام لعب ناصر منسي في الموسم الحالي 2025-26، 8 مباريات فقط إذ غاب لفترة طويلة بسبب الإصابات والرؤية الفنية.

ويعد هذا الهدف الثاني لناصر منسي في الموسم الحالي وذلك بعدما سجل هدفا أمام حرس الحدود في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

وفي الموسم الماضي، كان توهج ناصر منسي ظاهرًا حيث لعب 32 مباراة بواقع 1341 دقيقة، سجل خلالهم 13 هدفًا.

يشار إلى أن ناصر منسي غاب عن 10 مباراة لنادي الزمالك في الموسم الحالي من بينهم مواجهتي الأهلي وبيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري.

ويرغب نادي الزمالك لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل تفادي مفاجآت بطولة كأس مصر والتي أقصت النادي الأهلي أمس السبت من دور الـ 32 بعد الخسارة من المصرية للاتصالات.