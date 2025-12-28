رفض فريق بلدية المحلة تسجيل هدف التعادل أمام نادي الزمالك في اللقاء المقام بينهما ضمن مباريات كأس مصر.

ويلعب الزمالك مع بلدية المحلة، مساء اليوم الإثنين، على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2025-26.

وبحلول الدقيقة 56 أنطلق زياد طارق بالكرة ومررها كرة عرضية أرضية مرت من أمام مرمى نادي الزمالك وصلت عند صديق محمد الذي سددها بمرت بجوار القائم ليضيع فرصة هدف محقق لبلدية المحلة.

وانتظر نادي الزمالك حتى الدقيقة 45+1 ليسجل هدفه الأول عن طريق ناصر منسي الذي استلم الكرة القادمة من الخلف وراوغ حارس المرمى وأسكنها الشباك.

ويرغب نادي الزمالك لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل تفادي مفاجآت بطولة كأس مصر والتي أقصت النادي الأهلي أمس السبت من دور الـ 32 بعد الخسارة من المصرية للاتصالات.

وسبق وتأهل إلى دور ثمن النهائي كلا من: "سموحة، البنك الأهلي، بتروجت، كهرباء الإسماعيلية، فاركو، إنبي، حرس الحدود، طلائع الجيش، الجونة، المصري البورسعيدي، بيراميدز، سيراميكا كليوباترا، زد، مودرن سبورت، المصرية للاتصالات".