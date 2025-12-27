المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد إقصاء الأهلي.. مدرب المصرية للاتصالات لـ "يلا كورة": طالبت من اللاعبين الهجوم بقوة

طارق متولي

كتب - طارق متولي

04:29 م 28/12/2025
مدرب المصرية للاتصالات

مدرب المصرية للاتصالات

كشف أليو زبيرو، المدير الفني لفريق المصرية للاتصالات، عن تعليماته للاعبي الفريق خلال الأشواط الإضافية، في المباراة التي خاضها أمام النادي الأهلي في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وأقصى المصرية للاتصالات النادي الأهلي من بطولة كأس مصر، بعد الفوز بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت عودة الفريق بعد التأخر بهدف نظيف أمام المارد الأحمر.

مدرب المصرية للاتصالات يكشف عن تعليماته لـ لاعبي الفريق

وقال زبيرو في تصريحات لـ "يلا كورة": "كانت مباراة صعبة للغاية كما نعلم جميعًا، خاصة عند مواجهة فريق بحجم الأهلي، دخلنا المباراة من أجل القتال وكنا نطمح لتحقيق الفوز، لكن مع تقدم أحداث اللقاء أدركنا أننا قادرون على الفوز، لذلك اندفعنا بكل قوتنا لتحقيق ذلك".

وعن تعليماته، قال: "تعليماتي للاعبين خلال الوقت الإضافي كانت أن يهاجموا بكل قوة، خاصة أن الأهلي كان يعاني من بعض القيود في التحركات الهجومية بسبب حالة الطرد، لذلك طلبت منهم التحلي بالصبر وأخذ الوقت الكافي في بناء الهجمات".

وتعد خسارة الأهلي أمام فريق المصرية للاتصالات هي المرة الثانية التي يودع فيها الفريق بطولة الكأس من دور الـ32، على يد أحد أندية الدرجة الثانية، والأولى منذ 17 عامًا.

وكانت المرة الأولى التي خرج فيها الأهلي من البطولة العريقة، على يد أحد أندية الدرجة الثانية، في القرن الـ21، على يد بترول أسيوط.

ونجح بترول أسيوط خلال نسخة عام 2008، في إقصاء الأهلي من دور الـ32، بهدف دون رد سجله حمدي سيف.

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات
أخبار إحصائيات
الأهلي كأس مصر المصرية للاتصالات فريق الأهلي مدرب المصرية للاتصالات

