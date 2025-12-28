حقق نادي الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره بلدية المحلة بنتيجة (1-0) في دور الـ32 من كأس مصر.

وسجل ناصر منسي هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 45+1 من عمر المباراة.

وحسم نادي الزمالك تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الانتصار على بلدية المحلة.

وسيواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وكان سيراميكا كليوباترا فاز على أبو قير للأسمدة بنتيجة (2-0) في دور الـ32 من كأس مصر.

تفاصيل المباراة

هدد أحمد الشامي لاعب بلدية المحلة مرمى نادي الزمالك في الدقيقة 7، بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن محمد عواد تصدى للكرة.

وكاد محمود جهاد أن يسجل هدف التقدم للزمالك بعدما قابل كرة عرضية من ركلة ركنية، برأسية قوية ولكن أمسك بها حارس بلدية المحلة.

وأضاع محمود علاء لاعب بلدية المحلة فرصة تسجيل الهدف الأول في اللقاء، بعدما تابع كرة ارتدت من دفاع الزمالك بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن أمسك بها محمد عواد.

وتمكن ناصر منسي من تسجيل الهدف الأول في المباراة قبل نهاية الشوط الأول من اللقاء، بعدما مرر أحمد شريف تمريرة خلف المدافعين، انفرد بها ناصر منسي وراوغ حارس المرمى وسددها داخل المرمى.

بعد مراوغة حارس المرمى.. ناصر منسي يسجل الهدف الأول للزمالك في شباك بلدية المحلة 🏹⚽

أهدر صديق محمد لاعب بلدية المحلة فرصة إحراز هدف التعادل في الدقيقة 56 من زمن اللقاء، بعدما قابل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر بطريقة غريبة.

وأنقذ محمد عواد حارس الزمالك مرماه من تلقي هدف التعادل، بعدما تصدى لتسديدة من لاعب غزل المحلة داخل منطقة الجزاء.

وأهدر أنس وائل لاعب نادي الزمالك فرصة تعزيز النتيجة في الدقيقة 81 من عمر اللقاء، بعدما سدد كرة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس بلدية المحلة.

وأضاع أحمد شريف لاعب الزمالك فرصة إحراز الهدف الثاني قبل نهاية أحداث اللقاء، بعدما توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية تصدى لها حارس بلدية المحلة.