حقق نادي الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره بلدية المحلة بنتيجة (1-0) في دور الـ32 من كأس مصر.

وسجل ناصر منسي هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 45+1 من عمر المباراة.

وحسم نادي الزمالك تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الانتصار على بلدية المحلة.

منافس الزمالك في دور الـ16 بكأس مصر

من المقرر أن يلتقي نادي الزمالك مع نادي سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 من كأس مصر، بعد عبوره نادي بلدية المحلة في دور الـ32.

وكان سيراميكا كليوباترا فاز على أبو قير للأسمدة بنتيجة (2-0) في دور الـ32 من كأس مصر.

وسيضرب الزمالك موعدا مع سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 من كأس مصر، في موعد سيحدده اتحاد الكرة في وقت لاحق.